Marco Chacón revela cómo Imelda Tuñón le arrebató la custodia de su nieto a Maribel Guardia

Marco Chacón habló por primera vez sobre el proceso legal que separó al nieto de Maribel Guardia de la actriz: describió la orden judicial nocturna, el operativo con Policía Federal y las dos audiencias en las que la jueza se negó a recibir las pruebas de la defensa. (IG: @imetunon // @maribelguardia)

Marco Chacón rompe el silencio sobre la batalla legal por la custodia del nieto de Maribel Guardia, a quien la Fiscalía entregó en cuidado provisional antes de que una jueza interina ordenara su restitución a la madre en un proceso que él describe como irregular.

El esposo de la actriz costarricense concedió una entrevista al periodista Javier Ceriani en la que detalló la secuencia judicial, los gastos que han enfrentado y el argumento central que, según él, se ha perdido en el debate mediático: la protección de un menor.

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“Lo único que importa y por lo que esa situación es trascendente es proteger a un menor, y es lo que no debemos olvidar, porque ya a estas alturas, después de más de un año, mucha gente se ha olvidado que eso es lo que importa y que eso fue lo que nos motivó”, dijo Chacón.

“La famosa es Maribel”: Chacón deslinda su propio papel en el conflicto

Chacón detalló la noche en que la Policía Federal tumbó las puertas de su casa para llevarse al menor, cuestionó el proceso judicial que lo regresó con su madre y rechazó que detrás de la disputa haya un interés por la herencia del cantante.(IG: @sientesequienpueda)

Chacón insiste en que ni él ni la madre del niño son figuras públicas por mérito propio. “Yo no soy famoso, yo tengo una carrera aparte. Nosotros nos volvemos preponderantes a partir de que estamos cerca de la vida de Maribel, pero no nos podemos confundir y pensar que nosotros somos los famosos. Sería un golpe de ego estúpido y tonto. La famosa es Maribel y el famoso era Julián”, afirmó.

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Sobre la herencia del cantante José Julián Figueroa, Chacón fue directo: el testamento designa al niño como heredero universal, no a Guardia ni a él. “La mamá le está peleando la herencia al niño, no a nosotros”, señaló, y rechazó que exista algún interés económico de su parte.

“Para nosotros esta situación nos ha hecho gastar dinero que no vamos a recuperar nunca. Le invertimos en abogados, en juicios, nos han puesto ocho demandas diversas y nosotros solo le gastamos”.

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Así fue la noche en que se llevaron al niño

Chacón relató que la Fiscalía había entregado a Maribel Guardia el cuidado provisional del menor por noventa días. La contraparte, dijo, recurrió a una jueza interina nocturna mediante un proceso de restitución de menores —figura legal diseñada para casos en que un progenitor sustrae a un hijo— y obtuvo una orden judicial.

“Nadie entiende cómo la Policía Federal, y no la Policía de Investigación de la Ciudad de México, que es a la que le corresponde, vaya el viernes por la noche a la hora en que Maribel está en el teatro, y sustraigan con violencia, tumbando las puertas de la casa, al menor que estaba con un oficio de cuidado con Maribel”, describió.

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Tras más de un año de silencio, el esposo de Maribel Guardia reveló los detalles del operativo judicial que devolvió al nieto de la actriz con su madre, aclaró que el testamento de José Julián Figueroa no los incluye como herederos y señaló quién, a su juicio, convirtió el caso en un asunto mediático. (Maribel Guardia/Instagram)

Esa noche, Chacón y dos abogadas esperaron en una camioneta de producción con vidrios polarizados desde el día anterior, sin dormir, hasta las siete de la mañana. La audiencia se abrió a las diez y se programó para cerrar a las doce. Guardia llegó diez minutos antes del cierre. Chacón intentó ingresar con documentación de la Fiscalía y del DIF; la jueza no la admitió y citó a las partes el lunes siguiente.

La jueza rechaza las pruebas y resuelve sin escucharlas

El lunes, la jueza volvió a negarse a recibir las pruebas y resolvió de inmediato: restituir al niño con la madre. Chacón cuestionó también la entrevista que la jueza le concedió al menor. “Le concede una entrevista de quince minutos al niño, siendo que la Fiscalía y el DIF llevaban más de quince horas de entrevistas. Con una entrevista exprés de quince minutos se lo restituyen a la madre en un proceso que es para cuando un padre se roba a un niño, no para cuando la Fiscalía le da a una señora en cuidado al niño”.

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Chacón también abordó la guerra mediática. Afirmó que fue la madre del menor quien inició la exposición pública del caso desde una banqueta frente a la Fiscalía, mientras ellos aguardaban dentro de un vehículo. Atribuye a un periodista que no aceptó el rechazo a una exclusiva el inicio de una campaña en su contra. “Desde el principio, la que inicia una carrera mediática y expone esto a los medios es la madre del niño. Yo me he mantenido al margen, no he querido dar entrevistas”, sostuvo.

Sobre la prueba toxicológica que resultó positiva en un programa de televisión, Chacón fue enfático: “¿Fui yo el que le hizo el programa? No. ¿Fui yo el que me hice la prueba? No. Addis Tuñón y Gustavo Adolfo Infante le hacen una prueba toxicológica en medios que quieren encubrir, pero que muestran. Después de que ellos dicen que salió negativa, les empieza a caer la gente encima y tienen que salir al día siguiente a aceptar que la prueba había salido positiva”.

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