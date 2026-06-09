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10 mil millones de pesos en juego: México renueva su red de seguridad ante catástrofes naturales

A través de un comunicado en X, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia la renovación del seguro para sismos, huracanes y volcanes

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El instrumento, operado por Agroasemex, duplica la protección frente al ciclo anterior y ampara todo el territorio nacional ante sismos, erupciones, huracanes e inundaciones, con vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027. (Infobae-Jesúe Abraham)
El instrumento, operado por Agroasemex, duplica la protección frente al ciclo anterior y ampara todo el territorio nacional ante sismos, erupciones, huracanes e inundaciones, con vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027. (Infobae-Jesúe Abraham)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este 9 de junio la renovación del Seguro para Catástrofes 2026-2027, con una cobertura que se duplica respecto al ciclo anterior para alcanzar los 10 mil 400 millones de pesos. El instrumento, operado por Agroasemex, S.A., estará vigente del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027 y cubre todo el territorio nacional.

¿Qué cubre y cómo funciona?

El seguro protege al Estado mexicano frente a cuatro grandes amenazas naturales: sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media-alta. Su diseño combina dos componentes financieros:

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  • Un Fondo de Administración de Pérdidas por 400 millones de pesos, para atender eventos de menor escala.
  • Un seguro paramétrico de 10,000 millones de pesos, pensado para activarse de forma automática ante catástrofes de alta severidad, sin necesidad de verificar daño a daño.

La lógica paramétrica es clave: los pagos se activan al alcanzarse umbrales predefinidos —magnitud de sismo, categoría de huracán, nivel de inundación—, lo que permite una respuesta financiera inmediata sin los cuellos de botella de los ajustes tradicionales de siniestros.

Costa azotada por una tormenta con cielo oscuro, nubes amenazantes y múltiples rayos. Palmeras se inclinan por el viento, olas intensas rompen en la orilla. Edificios con sacos de arena y ventanas tapiadas.
La costa se enfrenta a la Tormenta Tropical Boris, con palmeras azotadas por el viento, olas intensas y descargas eléctricas iluminando el cielo bajo una preparación activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué importa duplicar la suma asegurada

México es uno de los países con mayor exposición a riesgos naturales en el mundo. Los sismos de 1985 y 2017, los huracanes que azotan costas del Pacífico y del Golfo cada temporada, y las erupciones del Popocatépetl mantienen al país en alerta permanente. Ante ese contexto, ampliar la cobertura de 5,200 a 10 mil 400 millones de pesos no es un ajuste menor: representa el reconocimiento de que el costo de atender desastres crece con la urbanización y el cambio climático.

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@Hacienda_Mexico
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Pieza de una estrategia más amplia

El seguro no opera en aislamiento. La SHCP lo encuadra dentro de una estrategia integral de gestión de riesgos que incluye:

  • Los Seguros Patrimoniales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
  • El Bono para Catástrofes, un instrumento de deuda vinculado a desastres naturales que coloca parte del riesgo en mercados internacionales.
  • Los recursos del Ramo 23, el fondo presupuestal federal destinado a la atención de emergencias.

Juntos, estos instrumentos buscan garantizar que el gobierno tenga liquidez inmediata para actuar cuando ocurra un desastre, sin depender únicamente de reasignaciones presupuestales de emergencia, que históricamente han llegado tarde.

El dato que resume todo

Con esta renovación, por cada peso que el gobierno federal destine a la prima del seguro, queda respaldado con una capacidad de respuesta diez veces mayor. En un país sísmico, volcánico y con costas expuestas a ciclones tropicales, esa aritmética no es menor.

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