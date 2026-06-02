Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo, cuándo y dónde puedo recoger mi tarjeta

La entrega de tarjetas del Banco Bienestar para las adultas mayores que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar durante el mes de abril se llevará a cabo del 15 al 21 de junio. (Apoyos del Bienestar)

La entrega de tarjetas del Banco Bienestar para las adultas mayores que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar durante el mes de abril se llevará a cabo del 15 al 21 de junio.

Desde comienzos de 2025, cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de $3,100, depositado directamente en el plástico.

Esta política busca brindar un recurso económico que contribuya a que las mujeres de 60 a 64 años tengan una vejez más digna y plena. Al alcanzar los 65 años, las participantes se incorporan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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¿Cómo, cuándo y dónde puedo recoger mi tarjeta del Bienestar?

La Secretaría de Bienestar notificará vía mensaje SMS la fecha, hora y sede para recoger el plástico, como parte de la política de entrega sin intermediarios.

De igual manera, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la dependencia.

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¿Cuándo recibiré mi pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Hasta el momento, las autoridades no han informado la fecha exacta del próximo pago de la pensión. Sin embargo, según los depósitos realizados en periodos previos, se estima que las nuevas beneficiarias podrían recibir su primer pago en julio, coincidiendo con la próxima distribución de recursos.

Por otra parte, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

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La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Además, también existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.

Impacto social del programa

Más de 2 millones 735 mil mujeres recibieron apoyo económico durante mayo, como parte de un programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca fortalecer la autonomía económica femenina y reconocer los años dedicados al trabajo y los cuidados.

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El programa se diseñó para atender la necesidad de respaldo financiero en una etapa en la que muchas mujeres no cuentan con ingresos propios. La transferencia mensual reconoce explícitamente el valor de las tareas de cuidado y del trabajo no remunerado realizado a lo largo de la vida.