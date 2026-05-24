México

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Google icon
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Perisur

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Plaza de la República - Vocacional 5

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Chapultepec - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cómo es el servicio del Metrobús

Máquina para recargar la tarjeta de Movilidad del Metrobús. (Secretaría de Movilidad CDMX/ Twitter)
Máquina para recargar la tarjeta de Movilidad del Metrobús. (Secretaría de Movilidad CDMX/ Twitter)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio de la gasolina en Jalisco este 24 de mayo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente los precios de las gasolinas en el país

Precio de la gasolina en Jalisco este 24 de mayo

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 24 de mayo

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 24 de mayo

Ciudad De México: el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días el costo de las gasolinas en México

Ciudad De México: el precio de la gasolina hoy

Detienen a exalcalde de Tampamolón, San Luis Potosí, con arsenal: viajaba junto a su esposa

El exedil Isidro N, conocido como “Chilo Mejía”, fue capturado por la Guardia Civil Estatal

Detienen a exalcalde de Tampamolón, San Luis Potosí, con arsenal: viajaba junto a su esposa

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 24 de mayo

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 24 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los 5 millones de dólares que habrían comprado la libertad de Iván Archivaldo, hijo de “El Chapo”

Los 5 millones de dólares que habrían comprado la libertad de Iván Archivaldo, hijo de “El Chapo”

Regidora del PVEM exige desaparición de poderes en Cuautla tras la orden de aprehensión contra el alcalde

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Reaparece Rubén Rocha Moya para confirmar que atenderá citatorio de la FGR: “No tengo nada que temer”

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

ENTRETENIMIENTO

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

Christian Nodal se sincera sobre su nuevo disco Bandera Blanca: “No fue nada bonito hacer este álbum”

Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula de fiesta en Acapulco, al estilo de su padre en los 80

DEPORTES

América Femenil hace historia: conquista la Concacaf W Champions Cup y clasifica al Mundial de Clubes Femenil 2028

América Femenil hace historia: conquista la Concacaf W Champions Cup y clasifica al Mundial de Clubes Femenil 2028

“Es totalmente injusto”: Checo Pérez sobre su sanción en la carrera sprint de Canadá

Alito Moreno acusa a Morena de poner en riesgo la relación con EU por posible llegada de Irán a México

El cuerpo técnico de México en el Mundial 2026: quienes trabajan detrás del equipo del Tri

NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams