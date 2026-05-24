México

Lluvias, granizo afectarán la CDMX y Edomex este domingo-lunes

Estas lluvias son por un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico en el Valle de México durante las próximas horas

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Vista de una calle mojada en la Ciudad de México con personas caminando con paraguas, coches y un autobús, y un puesto de tacos con vapor.
Lluvias y granizo afectarán el Valle de México este domingo y lunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones meteorológicas para este domingo y lunes estarán marcadas por lluvias, actividad eléctrica y posibles granizadas en la Ciudad de México y el Estado de México, debido a la presencia de un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones más intensas se presentarán en entidades del centro del país como Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México, mientras que en la capital del país también se esperan lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas.

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Las autoridades meteorológicas alertaron que estas condiciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad en vialidades y afectaciones en zonas vulnerables, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Así será el clima este domingo en CDMX y Edomex

Clima Valle de México
Clima Valle de México (@conagua_clima/X) ·

Durante la mañana de este domingo se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado en gran parte de la región central del país.

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Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en municipios del oriente y centro mexiquense, así como en distintas alcaldías capitalinas.

La temperatura máxima estimada para la Ciudad de México será de 26 a 28 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 grados.

Además, se esperan vientos provenientes del norte y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Lunes con lluvias más intensas en el Edomex

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Se esperan lluvias en el Edomex en las próximas horas (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Para el lunes 25 de mayo continuará la inestabilidad atmosférica sobre el Valle de México, por lo que persistirá el potencial de lluvias en la región.

Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco y cielo medio nublado, pero hacia la tarde incrementará nuevamente la nubosidad.

El pronóstico indica lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el Estado de México, especialmente en municipios de zonas montañosas y del centro de la entidad.

En la Ciudad de México se prevén lluvias con chubascos de entre 5 y 25 milímetros, también acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima estimada para la capital del país será de 25 a 27 grados Celsius y la mínima se ubicará entre 12 y 14 grados.

El viento continuará del norte con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Recomiendan extremar precauciones

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Se recomienda evitar tirar basura en calles y coladeras para prevenir inundaciones (Foto: Protección Civil Tlalnepantla/FB)

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas, autoridades recomiendan evitar tirar basura en calles y coladeras para prevenir inundaciones.

También sugieren manejar con precaución debido al pavimento mojado, así como mantenerse alejados de árboles, anuncios espectaculares y estructuras que puedan caer por las fuertes rachas de viento.

En caso de tormenta eléctrica, se recomienda evitar resguardarse debajo de árboles y desconectar aparatos electrónicos para prevenir daños.

Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas en la región y exhortó a la población a seguir los avisos oficiales durante las próximas horas.

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