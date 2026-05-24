México

Cuáles son los 10 podcast más escuchados en México

El interés del público mexicano muestra tendencia hacia los géneros de terror, comedia y relatos paranormales

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Spotify - Música IA
Spotify ofrece variedad de podcast en México.(Europa Press)

Un podcast es un archivo de audio digital que se distribuye a través de internet, generalmente en formato de serie o episodios. Los internautas los pueden escuchar en línea o aspiran a descargarlos para reproducciones en cualquier lugar y momento.

Características de un podcast

  • Formato: Serie de episodios en audio y algunos incluyen imagen (videopodcast).
  • Temática: Pueden abordar cualquier tema: noticias, comedia, entrevistas, educación, historias personales, tecnología, deportes, y más.
  • Accesibilidad: Se pueden escuchar en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, entre otras aplicaciones.
  • Producción: Se pueden realizar desde una sola persona hasta equipos profesionales de medios de comunicación.
  • Suscripción: Es posible suscribirse para recibir nuevos episodios de forma automática.

Diferencias con la radio

  • El podcast no depende de horarios fijos: los puedes escuchar en el tiempo que mejor te acomode.
  • El contenido suele estar más enfocado en nichos o intereses específicos.
  • Los oyentes pueden pausar, retroceder o adelantar el audio.

¿Cuáles son los podcast de Spotify que más se escuchan en México?

Primer plano de un micrófono de podcast negro con filtro antipop y audífonos profesionales negros colgando. Una luz de estudio redonda y paneles acústicos están al fondo.
Micrófono y audifonos para grabar un podcast. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los podcasts más escuchados en Spotify México en los últimos meses incluyen una mezcla de géneros como la comedia, terror, relatos y temas paranormales. De acuerdo a los últimos rankings disponibles, destacan los siguientes títulos:

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  1. Relatos de la Noche: historias, relatos y leyendas mexicanas e iberoamericanas, enfocado en terror y misterio.
  2. La Cotorrisa: comedia y anécdotas, conducido por Ricardo Pérez y Luis Slobotzky.
  3. EXTRA ANORMAL: espacio dedicado a fenómenos paranormales y experiencias inexplicables.
  4. Paranormal: investigación y relatos sobre fenómenos no humanos, Ovnis, fantasmas y brujería.
  5. Leyendas Legendarias: comedia alrededor de crímenes reales, fenómenos paranormales y hechos históricos particulares.
  6. Insomnio: relatos paranormales, historias de casas embrujadas, pactos con seres malignos y fenómenos inexplicables
  7. La Corneta: actualidad, música y humor por Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal “El Estaca”.
  8. Hablemos de lo que no existe: Podcast de terror y fenómenos paranormales contados por personas comunes.
  9. Penitencia: historias sobre violencia e injusticias en México, con enfoque reflexivo.
  10. Hermanos de Leche: temas cotidianos y anécdotas con humor irreverente y sin censura por parte de Iván Fematt “La Mole” y Adrián Marcelo.
Captura de pantalla de una lista de 10 podcasts con sus imágenes de portada, títulos y creadores sobre un fondo oscuro.
Spotify actualiza su ranking y en este mayo ellos son los 10 más oídos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los podcasts más escuchados en Spotify México destacan por conectar con intereses y hábitos culturales específicos de la audiencia mexicana. Estas son algunas razones por las que estos títulos tienen mayor interés:

  • Identificación con las historias: programas como Relatos de la Noche y Penitencia abordan leyendas, sucesos paranormales y relatos de terror inspirados en la tradición oral y experiencias mexicanas, lo que genera cercanía y reconocimiento entre los oyentes.
  • Comedia y entretenimiento cotidiano: La Cotorrisa y La Corneta ofrecen humor sobre experiencias comunes, anécdotas y temas de la actualidad, lo que los convierte en acompañantes ideales para actividades diarias.
  • Curiosidad por lo inexplicable: Podcast como Paranormal y EXTRA ANORMAL exploran fenómenos sobrenaturales y misterios sin resolver, temas que históricamente atraen la atención del público mexicano.
  • Variedad temática y formatos accesibles: El éxito de estos podcast también se debe a que ofrecen formatos flexibles (pláticas, relatos, entrevistas) y abordan tanto temas ligeros como experiencias profundas, adaptándose a distintos momentos del día y preferencias del escucha.
  • Personalidades y comunidades digitales: Muchos de estos proyectos están liderados por creadores con fuerte presencia en redes sociales, lo que facilita la construcción de comunidades y el intercambio constante con su audiencia.

Estas características reflejan la diversidad de intereses y la búsqueda de contenidos que mezclan entretenimiento, identificación cultural y curiosidad por lo desconocido.

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Nacimiento de los podcast en México

Primer plano de un micrófono de estudio negro Shure SM7B con un filtro antipop y audífonos Sennheiser sobre un soporte, con una mesa de mezcla de audio en segundo plano.
Los podcast originales en México nacieron en noviembre del 2005. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término podcast surge en 2004, pero en México el formato despega a finales del 2005 tras el cierre de la estación Radioactivo. Muchos de sus talentos migran al formato digital buscando libertad creativa y nuevas audiencias.

El primer podcast en México se atribuye a la plataforma Dixo, que inició sus actividades en noviembre de 2005 en la Ciudad de México. Dixo es considerado la primera red dedicada a la generación de podcast en español y uno de los pioneros en Latinoamérica.

El podcast en México estuvo impulsado por el avance del internet de banda ancha, la popularización del iPod y el deseo de creadores mexicanos por experimentar fuera de la radio tradicional.

Proceso de llegada

1. Inspiración internacional:

El término podcast se acuña en 2004 en Estados Unidos. De inmediato, creadores mexicanos conocen el formato y ven la oportunidad de producir audio bajo demanda, sin censura y con libertad de temas y duración.

2. Cierre de Radioactivo:

El cierre de la estación Radioactivo en 2004 deja a comunicadores como Olallo Rubio, Sopitas y Warpig buscando nuevas plataformas para expresarse. Descubren el podcast como una vía directa para conectar con sus audiencias.

3. Fundación de Dixo:

En noviembre de 2005 Dany Saadia y otros comunicadores crean Dixo, la primera red de podcast en español en América Latina. Dixo agrupa a talentos de la radio y la cultura popular y lanza los primeros podcast mexicanos en formato original.

4. Primeros contenidos virales:

El podcast de Olallo Rubio, enviado en 2005, marca un hito por su estilo irreverente y su rápida difusión. Otros proyectos pioneros incluyen CinemaNET (primer podcast de cine en México) y una oferta variada de música, cultura pop y sátira social.

5. Adopción tecnológica:

Al principio, los oyentes descargaban los capítulos desde sitios web o por RSS para escucharlos en computadoras o reproductores MP3. Con el paso del tiempo, la llegada de las plataformas como iTunes y Spotify facilitan el acceso masivo.

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