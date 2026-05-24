México

Conoce los beneficios que tiene el pepino para las ojeras

Este alimento además puede usarse en la cara

Guardar
Google icon
Primer plano de una mujer rubia con ojos verdes y marcadas ojeras bajo los ojos, con el cabello recogido y vestida con una camiseta gris.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ojeras pueden aparecer por múltiples causas, entre ellas la falta de sueño, el estrés o la genética. En la búsqueda de remedios naturales, el pepino es uno de los productos más utilizados para mejorar el aspecto de la piel debajo de los ojos.

El uso de rodajas de pepino en el rostro es una práctica común en rutinas de cuidado personal. Su aplicación directa promete efectos inmediatos como frescura y reducción de la hinchazón, pero también existen beneficios a mediano plazo.

PUBLICIDAD

El pepino hidrata y refresca la piel

postre con pepino, gelatina herbal, menta fresca, receta veraniega, dulce saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino contiene una gran cantidad de agua, lo que favorece la hidratación de la piel alrededor de los ojos. Esta zona es especialmente sensible y propensa a la resequedad.

  • Aplicar rodajas frías de pepino durante 10 o 15 minutos ayuda a disminuir la sensación de cansancio.
  • El agua natural del pepino suaviza la piel y puede reducir la apariencia de líneas finas.

Reduce la inflamación y las bolsas

El pepino aporta compuestos con efecto calmante y ligero efecto antiinflamatorio. Estos componentes pueden ayudar a disminuir la hinchazón causada por la retención de líquidos o el cansancio.

PUBLICIDAD

  • Colocar el pepino frío sobre los párpados contribuye a reducir la inflamación de manera temporal.
  • El contacto con el pepino genera una sensación de alivio y frescura inmediata.

Aporta nutrientes que mejoran el aspecto de las ojeras

Un hombre con ojeras pronunciadas se apoya en un escritorio oscuro frente a un monitor de computadora, con una taza de café y un reloj digital a su lado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino contiene vitamina C y antioxidantes que pueden favorecer la apariencia de la piel. Estos nutrientes ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y la pigmentación oscura.

  • El uso constante puede mejorar la luminosidad y el tono de la piel bajo los ojos.
  • Integrar el pepino en la dieta también aporta beneficios desde el interior.

Temas Relacionados

PepinoOjerasPielCaramexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo: se registra choque múltiple sobre Río Becerra

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo: se registra choque múltiple sobre Río Becerra

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Embajador Johnson celebra visita del secretario de Seguridad Nacional de EEUU a México y destaca cooperación bilateral

El diplomático estadounidense compartió en X los ejes de trabajo que ambos gobiernos acordaron impulsar de manera conjunta

Embajador Johnson celebra visita del secretario de Seguridad Nacional de EEUU a México y destaca cooperación bilateral

Christian Nodal se sincera sobre su nuevo disco Bandera Blanca: “No fue nada bonito hacer este álbum”

El artista expresa que su nuevo disco representa una tregua emocional y una nueva etapa musical, marcada por la autenticidad, la aceptación y la búsqueda de su esencia artística tras años de polémicas

Christian Nodal se sincera sobre su nuevo disco Bandera Blanca: “No fue nada bonito hacer este álbum”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reaparece Rubén Rocha Moya para confirmar que atenderá citatorio de la FGR: “No tengo nada que temer”

Reaparece Rubén Rocha Moya para confirmar que atenderá citatorio de la FGR: “No tengo nada que temer”

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

Segob aclara que citatorios de la FGR a autoridades de Chihuahua y Sinaloa no tienen interés político

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

Así opera el crimen organizado en redes sociales para reclutar a través de falsas vacantes de empleo

ENTRETENIMIENTO

Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

Christian Nodal se sincera sobre su nuevo disco Bandera Blanca: “No fue nada bonito hacer este álbum”

Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula de fiesta en Acapulco, al estilo de su padre en los 80

Este es el estado de salud de Alejandro Marcovich hoy 23 de mayo: amigo cercano da detalles ante rumores de su muerte

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026

DEPORTES

NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams

NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams

Policías de la SSC detienen a dos personas por supuesta reventa para la final Pumas vs Cruz Azul

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá

¡Histórico triunfo! Noel León primer mexicano en lograr una victoria en Fórmula 2

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026