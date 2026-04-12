México

Suprema Corte bloquea uso de viviendas abandonadas: municipios ya no podrán habitarlas, rentarlas ni cederlas

El fallo es un precedente en materia de derecho a la propiedad privada. La decisión surge tras invalidar una normativa en esta localidad

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El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
El Pleno de la SCJN resaltó que los controles técnico-mecánicos periódicos son esenciales para la seguridad del usuario y evitan discriminación a concesionarios. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo clave que limita las facultades de los municipios en México sobre las viviendas abandonadas, al establecer que no pueden ocuparlas, rentarlas ni transferir su uso a terceros, incluso si están deshabitadas.

La decisión surge tras invalidar una normativa del municipio de Hermosillo, Sonora, y sienta un precedente nacional en materia de derecho a la propiedad privada.

Este criterio responde a una controversia constitucional que cuestionó un reglamento local que permitía a autoridades municipales intervenir inmuebles sin autorización legal suficiente.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre las viviendas abandonadas?

El máximo tribunal del país determinó que los municipios no tienen facultades para disponer de bienes privados, aunque estos se encuentren en abandono.

En concreto, la SCJN:

  • Invalidó artículos del reglamento municipal de Hermosillo
  • Prohibió ocupar viviendas abandonadas
  • Impidió que los ayuntamientos puedan rentarlas o cederlas
  • Determinó que estas acciones invaden competencias del Congreso estatal

La Corte concluyó que permitir este tipo de prácticas vulnera el derecho de propiedad y excede las atribuciones de los gobiernos locales.

Municipios no pueden apropiarse ni administrar viviendas privadas

El fallo fue contundente: ninguna autoridad municipal puede apropiarse, administrar o permitir el uso de inmuebles privados, aun cuando estén desocupados.

Esto incluye acciones como:

  • Asignar viviendas a terceros
  • Utilizarlas para programas sociales
  • Arrendarlas de forma temporal
  • Transferir derechos posesorios a empresas

Según la resolución, estas medidas representan una violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica y propiedad privada.

¿Por qué se invalidó la norma de Hermosillo?

La SCJN determinó que el ayuntamiento de Hermosillo invadió facultades exclusivas del Congreso estatal, que es la única instancia con atribuciones para legislar sobre la posesión y uso de bienes particulares.

El ministro ponente señaló que el municipio rebasó su potestad reglamentaria, al crear mecanismos que en la práctica permitían disponer de propiedades privadas.

Además, el fallo advierte que este tipo de normas podría derivar en ocupaciones sin indemnización, afectando especialmente a personas en situación vulnerable.

¿Qué sí pueden hacer los municipios con casas abandonadas?

Aunque la Corte limitó estas facultades, no dejó sin herramientas a los gobiernos locales.

Entre las acciones que sí están permitidas destacan:

  • Emitir declaratorias de abandono
  • Realizar procedimientos administrativos
  • Intervenir en temas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Sin embargo, estas medidas no pueden implicar despojo, uso o aprovechamiento del inmueble.

Impacto del fallo: mayor protección a propietarios

La resolución de la SCJN refuerza la protección del derecho de propiedad en México, al impedir que autoridades locales dispongan de inmuebles sin base legal.

Esto implica que:

  • Los propietarios mantienen el control total de sus bienes
  • Se evita el uso arbitrario de viviendas por parte de gobiernos municipales
  • Se establece un precedente nacional sobre los límites del poder local

Incluso organismos como el Infonavit respaldaron la decisión, al considerar que brinda certeza jurídica en torno al manejo de viviendas abandonadas.

Iniciativas locales buscaban atender problemas urbanos

El caso de Hermosillo surgió en un contexto donde autoridades buscaban combatir problemas de seguridad, salud y deterioro urbano provocados por viviendas deshabitadas.

Sin embargo, la SCJN dejó claro que estos objetivos no justifican la vulneración del derecho a la propiedad, por lo que cualquier regulación deberá provenir del Poder Legislativo estatal.

Este fallo marca un antes y un después en la gestión de casas abandonadas en México, al establecer límites claros: los municipios pueden regular, pero no apropiarse ni explotar inmuebles privados.

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