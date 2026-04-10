Imelda Tuñón recuerda a Julián Figueroa en su aniversario luctuoso, pero desactiva los comentarios en redes

Imelda Tuñón publicó un mensaje personal en redes sociales para Julián Figueroa en su tercer aniversario luctuoso, expresando cariño y agradecimiento, y desactivando los comentarios para proteger a su hijo. (Instagram: @imetunon)

Imelda Tuñón publicó un mensaje personal dirigido a Julián Figueroa con motivo de su tercer aniversario luctuoso. A través de redes sociales, expresó su agradecimiento y cariño, pero optó por desactivar los comentarios para proteger a su hijo.

La decisión podría buscar evitar agresiones y preservar el duelo de la familia, pues sus acciones están en medio de la atención pública tras la disputa legal que enfrenta con Maribel Guardia.

Cabe recordar que la muerte de Julián Figueroa, ocurrida hace tres años, sigue rodeada de especulaciones y ha dado paso a un litigio entre su madre y su esposa. En este contexto, la privacidad y el bienestar del menor se convierten en prioridad para Imelda Garza Tuñón.

Imelda Tuñón publicó en redes sociales un mensaje dedicado a Julián Figueroa en el tercer aniversario de su fallecimiento. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

Imelda Tuñón publica un mensaje privado y agradece a Julián Figueroa

La compositora decidió compartir una fotografía y un mensaje dedicado a Julián Figueroa, motivada por las solicitudes de seguidores que acompañan el proceso de duelo familiar.

“No me gusta publicar cosas en este tipo de días, porque siento que deberían de quedar sólo para quienes los vivimos”, se lee al inicio de la publicación.

Posteriormente, recuerda los momentos difíciles que vivieron juntos antes del fallecimiento del cantante y expresa gratitud por el aprendizaje compartido y la paternidad de José Julián.

“Gracias por ser el papá de José Julián, gracias por todo el aprendizaje y gracias por seguir cuidando de tu familia, siempre te vamos a extrañar y tu corazón se queda para la eternidad con tu hijo, donde siempre estuvo desde que nació”, agregó.

Imelda Tuñón compartió un emotivo mensaje en redes sociales para recordar a Julián Figueroa en su tercer aniversario luctuoso, desactivando los comentarios para proteger a su hijo. (Instagram: @imetunon)

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la desactivación de comentarios en la publicación, medida que responde a la necesidad de evitar agresiones y resguardar el entorno digital del menor.

Maribel Guardia expresa su dolor por la pérdida

Maribel Guardia, madre de Julián, fue la primera en publicar un mensaje con motivo del aniversario luctuoso. La actriz y conductora compartió el dolor por la ausencia de su hijo y recibió muestras de apoyo de figuras públicas y usuarios.

Además de Guardia, los hermanos del cantante, Zarelea y José Manuel Figueroa, dedicaron palabras al joven que falleció a los 27 años. Cada mensaje reflejó el proceso de duelo que atraviesa la familia bajo la mirada constante del público.

Maribel Guardia, madre del cantante, compartió un mensaje emotivo en redes sociales recordando a su hijo en su aniversario luctuoso. (Ig/maribelguardia)

Polémicas legales y protección a José Julián

El pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue activo y suma tensión al entorno familiar. Las diferencias entre ambas se evidencian en los mensajes y acciones públicas, mientras la atención mediática se concentra en el bienestar del menor José Julián.

Por su parte, Tuñón reafirma que la protección de su hijo y el resguardo de la memoria de Julián dentro de un espacio de respeto son prioridad.

Asimismo, insiste en que la decisión de restringir comentarios busca cuidar el ambiente en que crece el pequeño y preservar el recuerdo de su padre libre de confrontaciones digitales.