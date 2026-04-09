Suprema Corte pone sobre la mesa el debate: la naturaleza necesita convertirse en sujeto de derechos

La Suprema Corte impulsa la discusión sobre la creación de mecanismos legales efectivos para proteger la naturaleza - MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se analizaron los desafíos para el reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza en México durante un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ).

Expertos advirtieron que los derechos humanos solo pueden garantizarse si se protege el medio ambiente, y plantearon la necesidad de reformar el marco legal para reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos.

César Rodríguez Garavito, director del MOTH Life Project de la Universidad de Nueva York, sostuvo que “no hay derechos humanos en un planeta muerto” y advirtió que el futuro de los derechos fundamentales depende de integrar los derechos de la naturaleza en los sistemas jurídicos.

Por su parte, Karina Boege Paré, investigadora de la UNAM, afirmó que el derecho mexicano debe dejar de tratar a la naturaleza como objeto de protección y reconocerla como sujeto de derechos.

Según Rodrigo Llanes Salazar, académico de la UNAM, en la última década la sociedad mexicana ha pasado de exigir consultas ambientales a demandar el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la legislación nacional.

Finalmente Ángel Gabriel Cabrera Silva, del CECSJ-SCJN, señaló que el enfoque jurídico actual todavía vincula los derechos de la naturaleza a los beneficios que aporta a las personas, en lugar de reconocer su importancia intrínseca.

La SCJN impulsa el debate sobre la protección jurídica de los derechos de la naturaleza

El conversatorio “¿La Naturaleza como Sujeto de Derechos? Tendencias Globales y Desafíos para la Justicia Mexicana”, realizado este 9 de abril por el CECSJ de la SCJN, reunió a especialistas nacionales e internacionales que coincidieron en la urgencia de adaptar las leyes mexicanas para garantizar la protección de los ecosistemas y la relación entre los seres humanos y otras especies.

Las participaciones destacaron que el reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza puede beneficiar tanto a la humanidad como a los sistemas ambientales, y subrayaron la necesidad de crear mecanismos legales efectivos para garantizar su cumplimiento.

Dos ejemplos claros de este reconocimiento se dan en Latinoamérica: Ecuador y Bolivia son referentes. Sus constituciones reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, lo que permite que cualquier persona o colectivo pueda demandar en nombre de los ecosistemas afectados.