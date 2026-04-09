México

Rosa Figueroa cuestiona las acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel: “No le den alas a los alacranes”

La hermana de Joan Sebastian fue contundente con su opinión

Guardar
(Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)
(Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

La hermana de Joan Sebastian, Rosa Figueroa, salió al encuentro de la prensa para responder a los señalamientos de Imelda Tuñón, madre de José Julián, y defender la memoria y la familia del cantautor.

Durante la conversación, la también tía de Julián Figueroa expresó su rechazo a las acusaciones públicas que involucran a José Manuel Figueroa y a Maribel Guardia.

Rosa Figueroa pidió a Imelda Tuñón guardar silencio sobre la familia Figueroa

Rosa Figueroa, hermana de Joan Sebastian, se refirió directamente a Imelda Tuñón y le solicitó detener los señalamientos públicos sobre la familia.

La tía de Julián Figueroa afirmó:

Lo que le pido a Imelda es que guarde silencio ya, porque en primer lugar está ofendiendo la memoria de mi niño guapo y consentido. A quien está no dejando tranquilidad es a mi Julián. Él, solamente él, sabe lo que pasó, nadie más”.

Este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia
Este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia

Durante el encuentro, Figueroa subrayó que no mantiene contacto con Imelda Tuñón y rechazó cualquier interés en confrontarla.

“Nunca he tenido una conversación con Imelda ni me interesa tenerla”, declaró en presencia de representantes de medios.

Ahondó que los comentarios de Tuñón afectan tanto a la memoria de Julián Figueroa como a la de Joan Sebastian.

Rosa Figueroa sostuvo que los señalamientos públicos de Imelda Tuñón también han involucrado a Maribel Guardia y a José Manuel Figueroa.

“Imelda ha dicho cosas de José Manuel y de Maribel, pero a Julián también lo señaló de ser agresivo. Yo he respetado a Maribel, he respetado a Imelda, cuando me han preguntado nunca he atacado a nadie”, dijo ante la prensa.

Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)
Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

Defensa de la memoria de Joan Sebastian y de la familia

En su intervención, la hermana del cantautor insistió en que su familia ha sido blanco de comentarios infundados que afectan la imagen de Joan Sebastian.

“No le voy a hacer daño a mi hermano, no voy a ensombrecer su espíritu. Ese espíritu es bello, hermoso, que brilla con la luz divina que Dios le regala, afirmó.

Figueroa narró recuerdos personales junto a su hermano, asegurando que el legado y la fortuna de Joan Sebastian benefician a su familia y en particular a su nieto José Julián.

“¿De dónde viene la raíz de la fortuna? ¿De dónde viene? Mi hermano trabajaba todos los días del año, con cáncer o sin cáncer. Eso es lo que se está heredando”, expresó.

La tía de Julián Figueroa reiteró que no tiene interés en disputas legales por herencias ni en enfrentamientos públicos. “Nunca me fui a un juzgado a pelear, nunca me importó la herencia. No le den alas a los alacranes”, pidió frente a los reporteros.

Maribel Guardia, Imelda Tuñón -México- 22 agosto
(Instagram)

Sobre la figura de Maribel Guardia, Figueroa defendió su integridad: “Nada tiene que ver Maribel con lo que esta mujer dice de ella. ¿Ustedes se ven a Maribel robándose al niño o la fortuna? Yo no lo veo”.

Señaló que cuenta con audios donde Maribel Guardia le asegura que no pretende pelear por el niño ni por la herencia.

Rosa Figueroa concluyó que su único interés es proteger la memoria de Joan Sebastian y el bienestar de sus sobrinos. Aseguró que seguirá respetando a Imelda Tuñón por ser la madre de José Julián, pero rechazó los ataques públicos contra su familia.

Temas Relacionados

Julián FigueroaImelda TuñónJoan SebastianJosé Manuel FigueroaMaribel Guardiamexico-entretenimiento

Más Noticias

Robo de vehículo a familia en menos de 20 segundos expone la inseguridad en Cuautitlán Izcalli

Hasta el momento no hay detenidos por estos hechos

Robo de vehículo a familia en menos de 20 segundos expone la inseguridad en Cuautitlán Izcalli

PAN respalda informe de la ONU sobre desapariciones en México y acusa maquillaje de cifras: “No son números, son personas”

Jorge Romero acusó que criminales controla varios territorios, por la posible omisión o complicidad de las autoridades

PAN respalda informe de la ONU sobre desapariciones en México y acusa maquillaje de cifras: “No son números, son personas”

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 9 de abril: cerrada la circulación de Donceles a partir de Eje Central

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 9 de abril: cerrada la circulación de Donceles a partir de Eje Central

Avanza en el Edomex iniciativa de infracciones que se desvincula del Registro Nacional de Detenciones

La iniciativa se crea tras resolución de la SCJN que obliga a reformar la ley estatal

Avanza en el Edomex iniciativa de infracciones que se desvincula del Registro Nacional de Detenciones

Renuncia secretario de Gobierno de Baja California: va por la gubernatura en 2027

Se convierte en el primer funcionario estatal en dejar su cargo y entrar al proceso de elección por Morena

Renuncia secretario de Gobierno de Baja California: va por la gubernatura en 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Cuál es el hospital de Polanco donde murió “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez

Localizan sin vida a psicóloga desaparecida en un hotel de Córdoba

Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Ataques armados en escuelas alcanzaron su mayor registro en 2025: experto alerta por tendencia a que 2026 sea aún más violento

ENTRETENIMIENTO

Alberto “N”, alias El Patrón, buscaría librar condena de prisión a través de millonario acuerdo extrajudicial

Alberto “N”, alias El Patrón, buscaría librar condena de prisión a través de millonario acuerdo extrajudicial

Laura G habla sobre la posibilidad de perder su nombre artístico ante una colombiana: “Yo lo tengo registrado”

Steff Loaiza defiende a Kenia Os tras millonaria donación para gastos hospitalarios de su mamá: “No fue marketing”

Maribel Guardia comparte desgarrador mensaje a tres años de la muerte de Julián Figueroa: “Sin aire, sin ilusión”

¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza? Steff explica el diagnóstico

DEPORTES

CMLL vs MLW: estos son los luchadores de la empresa estadounidense que estarán en la Arena México

CMLL vs MLW: estos son los luchadores de la empresa estadounidense que estarán en la Arena México

Joana Jiménez y Fernanda Arellano obtienen la segunda medalla de oro para la delegación mexicana en el Panamericano de Natación Artística

¡De México para el mundo! El Chiringuito anuncia que tendrá la transmisión EN VIVO del Chivas vs Puebla para el público en España

Así es el penal de La Pila, la prisión donde permanece Alberto “N” tras acusación de violencia familiar

Revelan que Alberto ‘N’ agredió a su esposa porque creía que tenía romance con exparticipante de Exatlón México