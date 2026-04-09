Rosa Figueroa cuestiona las acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel: “No le den alas a los alacranes”

(Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

La hermana de Joan Sebastian, Rosa Figueroa, salió al encuentro de la prensa para responder a los señalamientos de Imelda Tuñón, madre de José Julián, y defender la memoria y la familia del cantautor.

Durante la conversación, la también tía de Julián Figueroa expresó su rechazo a las acusaciones públicas que involucran a José Manuel Figueroa y a Maribel Guardia.

Rosa Figueroa pidió a Imelda Tuñón guardar silencio sobre la familia Figueroa

Rosa Figueroa, hermana de Joan Sebastian, se refirió directamente a Imelda Tuñón y le solicitó detener los señalamientos públicos sobre la familia.

La tía de Julián Figueroa afirmó:

Lo que le pido a Imelda es que guarde silencio ya, porque en primer lugar está ofendiendo la memoria de mi niño guapo y consentido. A quien está no dejando tranquilidad es a mi Julián. Él, solamente él, sabe lo que pasó, nadie más”.

Este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia

Durante el encuentro, Figueroa subrayó que no mantiene contacto con Imelda Tuñón y rechazó cualquier interés en confrontarla.

“Nunca he tenido una conversación con Imelda ni me interesa tenerla”, declaró en presencia de representantes de medios.

Ahondó que los comentarios de Tuñón afectan tanto a la memoria de Julián Figueroa como a la de Joan Sebastian.

Rosa Figueroa sostuvo que los señalamientos públicos de Imelda Tuñón también han involucrado a Maribel Guardia y a José Manuel Figueroa.

“Imelda ha dicho cosas de José Manuel y de Maribel, pero a Julián también lo señaló de ser agresivo. Yo he respetado a Maribel, he respetado a Imelda, cuando me han preguntado nunca he atacado a nadie”, dijo ante la prensa.

Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

Defensa de la memoria de Joan Sebastian y de la familia

En su intervención, la hermana del cantautor insistió en que su familia ha sido blanco de comentarios infundados que afectan la imagen de Joan Sebastian.

“No le voy a hacer daño a mi hermano, no voy a ensombrecer su espíritu. Ese espíritu es bello, hermoso, que brilla con la luz divina que Dios le regala”, afirmó.

Figueroa narró recuerdos personales junto a su hermano, asegurando que el legado y la fortuna de Joan Sebastian benefician a su familia y en particular a su nieto José Julián.

“¿De dónde viene la raíz de la fortuna? ¿De dónde viene? Mi hermano trabajaba todos los días del año, con cáncer o sin cáncer. Eso es lo que se está heredando”, expresó.

La tía de Julián Figueroa reiteró que no tiene interés en disputas legales por herencias ni en enfrentamientos públicos. “Nunca me fui a un juzgado a pelear, nunca me importó la herencia. No le den alas a los alacranes”, pidió frente a los reporteros.

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Sobre la figura de Maribel Guardia, Figueroa defendió su integridad: “Nada tiene que ver Maribel con lo que esta mujer dice de ella. ¿Ustedes se ven a Maribel robándose al niño o la fortuna? Yo no lo veo”.

Señaló que cuenta con audios donde Maribel Guardia le asegura que no pretende pelear por el niño ni por la herencia.

Rosa Figueroa concluyó que su único interés es proteger la memoria de Joan Sebastian y el bienestar de sus sobrinos. Aseguró que seguirá respetando a Imelda Tuñón por ser la madre de José Julián, pero rechazó los ataques públicos contra su familia.