Famoso actor de “Amor en Custodia” asegura que no lo contratan por no tener seguidores en redes sociales

Sergio Basañez denuncia la prioridad de seguidores en redes sociales sobre el talento en castings televisivos. - (Foto: Instagram / @sergiobasanez_oficial)

El actor Sergio Basañez volvió a encender el debate sobre el rumbo de la televisión al asegurar que actualmente no consigue trabajo por una razón que considera absurda: no tener suficientes seguidores en redes sociales.

Durante un encuentro con medios, el protagonista de Amor en Custodia habló con franqueza sobre los nuevos requisitos en los castings. Según explicó, hoy en día las productoras priorizan el alcance digital por encima de la trayectoria.

“Ya no es currículum, ya es seguidores… lo de los seguidores es una estupidez”, lanzó sin filtros, dejando clara su postura ante una tendencia que, asegura, ha desplazado el talento.

De protagonista a quedar fuera del juego

El actor de Amor en custodia revela que la falta de presencia digital le impide conseguir nuevos trabajos en televisión. -

Amor en custodia es una telenovela mexicana que TV Azteca lanza en 2005. La trama se centra en la vida de dos guardaespaldas que terminan involucrándose sentimentalmente con las mujeres a quienes deben proteger, lo que provoca conflictos personales y familiares. La producción logra captar la atención del público por su mezcla de romance, drama y acción.

Sergio Basañez interpreta a Manuel, uno de los personajes principales. Su actuación junto a Margarita Gralia se convierte en uno de los ejes de la historia, ya que ambos construyen una relación marcada por la tensión y la diferencia de clases sociales. La mancuerna entre los protagonistas es uno de los aspectos más recordados por los seguidores de la novela.

“Las productoras lo piden”: la nueva regla

Productoras mexicanas solicitan el número de seguidores en redes como requisito principal para asignar papeles. - (IG sergiobasanez_oficial)

El actor fue directo al señalar que no es una percepción, sino una realidad dentro del medio. “Todas las compañías preguntan… tienes que dar tus redes sociales y cuántos seguidores tienes”, explicó.

Aunque dejó claro que no comparte ese criterio, también reconoció que no tiene control sobre las decisiones de quienes producen los contenidos.

“Si yo fuera productor, me fijaría en el talento”, afirmó, marcando distancia con una práctica que, según él, cambia la esencia del casting tradicional.

Adaptarse o quedar fuera

El actor señala que, aunque no está de acuerdo, adaptarse a los nuevos requisitos digitales es indispensable para seguir vigente en la industria. - (IG sergiobasanez_oficial)

A pesar de su postura crítica, Sergio Basañez también mostró una visión pragmática sobre la situación. Reconoció que las nuevas generaciones han crecido con esa dinámica y la consideran normal.

Incluso comparó el fenómeno con la popularidad escolar, donde la aceptación social define el lugar de cada persona, solo que ahora trasladado al entorno digital.

Sin confrontar directamente, el actor concluyó que no queda más que adaptarse a los cambios, aunque dejó claro que, desde su perspectiva, el talento debería seguir siendo el factor decisivo en la pantalla.