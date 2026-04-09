Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 9 de abril: ¿en dónde hay congestionamientos o cierres?

A las 6:30 horas, la Guardia Nacional informó que continúa un cierre parcial en el km 58 de la carretera Tihuatlán–Álamo–Canoas, debido a la presencia de manifestantes. Como rutas alternas se sugieren la autopista Tuxpan–Tampico y la carretera interestatal San Sebastián–Naranjos.
Minutos antes, a las 6:25 horas, se registró otro cierre parcial en la autopista México–Puebla, a la altura del km 113+500, tras un accidente.
Para las 6:49 horas, también se reportaron afectaciones en la carretera Mazatlán–Culiacán, específicamente en la caseta de cobro de Costa Rica, por la presencia de manifestantes.
14:43 hsHoy
Información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional indica que varios tramos de autopistas presentan afectaciones este jueves, algunas desde primeras horas de la mañana.