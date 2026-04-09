Alejandra Ley, actriz de ‘La Oficina’, pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

Alejandra Ley y otros miembros de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) protestan frente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral exigiendo la reposición del proceso electoral. (Alejandra Ley: Instagram)

La actriz y comediante Alejandra Ley, conocida por su participación en La Oficina, colocó en la agenda pública un conflicto interno dentro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) tras denunciar presuntos actos de violencia de género. A través de un video difundido en redes sociales, la también activista hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga en el caso.

Su posicionamiento provocó una ola de reacciones dentro del gremio artístico y reavivó el debate sobre la transparencia y las condiciones internas del sindicato.

Denuncia por acoso y presión dentro de la ANDA

El señalamiento gira en torno al caso de Aleyda Gallardo, quien ha cuestionado el proceso electoral en el que resultó electo Omar de Fierro. De acuerdo con su postura, el proceso debe revisarse para garantizar su legalidad.

En ese contexto, Alejandra Ley respaldó la denuncia y expuso que la situación ha derivado en un entorno adverso para Gallardo. Según lo señalado, existirían actos de presión, acoso y hostigamiento presuntamente relacionados con integrantes del propio comité ejecutivo.

Un grupo de actores y actrices se reúne en apoyo a las denuncias de violencia de género dentro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). (Alejandra Ley: Instagram)

La exigencia principal apunta a que autoridades federales revisen el proceso y garanticen condiciones justas dentro de la organización. El caso ha dividido opiniones: mientras algunos sectores piden una investigación inmediata, otras voces llaman a esperar el esclarecimiento de los hechos.

Un conflicto que escala al ámbito político

La petición de intervención a Claudia Sheinbaum elevó el conflicto a un nivel nacional. La postura de Ley no solo visibiliza la denuncia, también coloca el foco en la responsabilidad institucional frente a posibles casos de violencia de género en organismos del sector cultural.

El tema se mantiene en desarrollo y suma presión sobre la ANDA, que enfrenta cuestionamientos sobre su funcionamiento interno y la transparencia de sus procesos.

‘La Oficina’ asegura segunda temporada tras su éxito

En paralelo, la actriz forma parte del elenco de La Oficina, adaptación mexicana que logró posicionarse entre las producciones más comentadas en plataformas digitales. La serie, producida por Amazon MGM Studios y Máquina Vega, encontró una fuerte conexión con la audiencia gracias a su enfoque en el humor local.

La historia, ambientada en Aguascalientes, sigue la dinámica laboral dentro de la empresa Jabones Olimpo, con un estilo de comedia que combina situaciones cotidianas y momentos incómodos. La dirección de Gaz Alazraki aportó solidez a la propuesta, mientras que el elenco, encabezado por Fernando Bonilla, consolidó personajes cercanos al público.

(Amazon)

Tras el impacto de su primera entrega, Prime Video confirmó la renovación para una segunda temporada. Según la revista Variety, esta decisión responde a la recepción positiva de la audiencia desde su estreno el 13 de marzo.

El showrunner Marcos Bucay adelantó el rumbo de la serie: “La segunda temporada profundizará en los personajes y el humor de oficina que agradó a la audiencia”.

Así, mientras Alejandra Ley enfrenta un tema de alto impacto dentro del gremio actoral, su trabajo en pantalla también atraviesa un momento clave con la continuidad de uno de los proyectos más relevantes en la comedia mexicana reciente.