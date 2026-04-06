Adolescentes asesinos pasan un máximo de 5 años en la cárcel debido a esta controversial reforma del 2005

(Foto: SSC CDMX)

En México, el sistema de justicia para adolescentes establece un modelo diferenciado de responsabilidad penal para personas menores de 18 años, en el que las sanciones privativas de la libertad tienen límites estrictos incluso en casos de delitos graves.

Este esquema deriva de la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en 2005, con la que se instauró un sistema integral de justicia penal para adolescentes. De acuerdo con análisis académicos y documentos legislativos, esta modificación transformó el modelo anterior de corte tutelar y sentó las bases de un sistema especializado con principios propios y procedimientos diferenciados.

Interés superior del adolescente

La reforma estableció que las personas de entre 12 y 17 años que cometen conductas tipificadas como delito deben ser juzgadas bajo un sistema específico, separado del régimen penal para adultos. Este modelo se rige por principios como el interés superior del adolescente, el debido proceso, la protección integral y la reinserción social, según lo previsto en el propio artículo 18 constitucional y su desarrollo normativo posterior.

Dentro de este sistema, las sanciones se denominan medidas de internamiento y se cumplen en centros especializados. La legislación secundaria ha establecido que la duración de estas medidas depende del grupo de edad, con diferencias entre adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 17 años. En este último caso, el internamiento puede alcanzar un máximo de cinco años, incluso cuando se trata de delitos de alto impacto.

El diseño del sistema responde a la idea de que los adolescentes son sujetos en desarrollo y, por tanto, su responsabilidad penal debe ser distinta a la de los adultos. Bajo este enfoque, el objetivo principal no es la sanción en términos punitivos tradicionales, sino la reintegración del menor a su entorno social y familiar, así como su formación integral.

Instituciones especializadas

La reforma de 2005 también implicó la creación de instituciones especializadas, como fiscalías, jueces y centros de internamiento exclusivos para adolescentes, con procedimientos propios y reglas específicas de actuación. Este cambio fue considerado por distintos especialistas como uno de los ajustes más relevantes en el sistema de justicia penal mexicano en las últimas décadas.

En la práctica, el modelo establece que ningún adolescente puede ser juzgado como adulto ni recibir penas equivalentes a las del sistema penal ordinario. Esto incluye la prohibición de imponer sanciones de larga duración o cadena perpetua, lo que fija un límite máximo de cinco años de internamiento en los casos más graves.

El sistema ha sido objeto de debate público desde su implementación, principalmente por el contraste entre la gravedad de algunos delitos cometidos por menores de edad y la duración limitada de las sanciones. Sin embargo, el marco constitucional mantiene la prioridad en la protección de derechos y la reintegración social como eje central del modelo de justicia juvenil.

Actualmente, este esquema continúa vigente en todo el país y es aplicado por autoridades locales y federales bajo coordinación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, consolidado a partir de la reforma constitucional de 2005.

Osmar "N" asesinó con armas de fuego a dos profesoras en Michoacán, a raíz del hecho es que se propondrá una iniciativa para reformar leyes que puedan juzgar como adultos a menores que cometan actos dolosos. (Crédito: captura de pantalla)

Gobierno de Michoacán prepara iniciativas

A finales de marzo del año en curso, Osmar “N”, estudiante de la Preparatoria Anton Makárenko, fue vinculado a proceso por el asesinato de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un ataque investigado como feminicidio, además de enfrentar cargos por homicidio y portación de arma de fuego.

“Es una situación muy lamentable. Los jueces actuarán conforme a la ley y estamos muy atentos. Es una situación que nos llama a replantear nuestro sistema de justicia a nivel nacional. Es fundamental entender que los jóvenes que, en este caso especifico, delinquen con saña sí deberían ser enjuiciados como adultos sobre todo cuando ya tienen consciencia plena de lo que hacen, tanto individual como social. Estoy a favor de revisar el sistema penal nacional”, declaró entonces el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.