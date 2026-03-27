México

Maravíllate con la foto del día que muestra un pedacito de México

A diario el INAH se encarga de escoger una imagen que muestra la belleza y cultura local

Guardar
Los muros y vestigios que relatan siglos de historia mexicana. (INAH)
Los muros y vestigios que relatan siglos de historia mexicana. (INAH)

La fotografía da la posibilidad de conocer más el mundo que nos rodea, ya sea registrando estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas que se convierten en protagonistas, nos acercan a un episodio impregnado de sentido estético.

En medio de la rutina, la imagen de un rincón de México puede servir de recreación, para aliviar la vista y conocer un dato nuevo que podría servir para lucirse en reuniones.

Esta fotografía nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la creatividad humana y la belleza de lo que se localiza en el país. Sin más antesala, a continuación está la imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).El orden cósmico: juego de pelota en Toniná

El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Mauricio Marat, INAH.)"
El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Mauricio Marat, INAH.)"

En la Zona Arqueológica de Toniná, el juego de pelota se inscribe en una compleja concepción del espacio, el tiempo y el poder.

Más que una actividad lúdica, este ritual estuvo vinculado a la observación del orden cósmico y a la legitimación de la autoridad de los gobernantes. En la cancha, los jugadores golpeaban una pelota maciza de hule, principalmente con las caderas, en un intercambio controlado que aprovechaba los taludes laterales para mantenerla en movimiento. Algunas variantes, documentadas en otras regiones mesoamericanas, sugieren el uso de implementos como guantes o bastones.

En Toniná, la cancha se localiza en el extremo sureste de la gran plataforma basal, parcialmente hundida y próxima a un cauce fluvial, lo que refuerza su asociación simbólica con el inframundo acuático. Este espacio arquitectónico presenta taludes laterales decorados originalmente con marcadores de piedra en forma de cabezas de serpiente, dispuestos en pares, que aluden a trayectorias solares relacionadas con solsticios y equinoccios.

El conjunto urbano de Toniná, desarrollado principalmente entre los años 500 y 840 de nuestra era, se organiza como una gran montaña artificial de siete plataformas escalonadas, con una altura superior a los 70 metros. Su diseño responde a principios calendáricos y cosmológicos: las plataformas, escalinatas y templos articulan una representación del movimiento solar y de los ciclos del tiempo.

En este contexto, la cancha del juego de pelota puede entenderse como un umbral simbólico: un punto de convergencia entre el ámbito celeste, la superficie terrestre y el inframundo. Las evidencias iconográficas y contextuales indican que el juego formó parte de ceremonias vinculadas a procesos rituales complejos, en los que se integraban concepciones sobre el origen, la renovación y el equilibrio del universo.

Así, en Toniná, el juego de pelota trascendió una actividad lúdica restringida a un espacio arquitectónico, convirtiéndose en una forma de comprender el mundo, donde el movimiento de la pelota evocaba, en clave ritual, el tránsito ordenado de los astros y la continuidad de la vida.

Una mirada a la riqueza de México a través de sus imágenes

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un patrimonio variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más vasto del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive diariamente.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los diferentes ecosistemas de México, que junto a las ciudades, posibilitan que cada fotografía del día sea distinta a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más representativos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en la década de los 80.

Entre otros sitios inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, localizada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes elegidas por el INAH se observan desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta rincones de las diversas ciudades que traspasan de norte a sur.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesFoto del día en MéxicoFoto del día en México

Más Noticias

PAN exige a Ricardo Monreal que aclare declaraciones sobre un gobernador que “mandó a asesinar a alguien” en Puebla

Los panistas expresaron que el morenista podría estar cometiendo el delito de encubrimiento

PAN exige a Ricardo Monreal que aclare declaraciones sobre un gobernador que “mandó a asesinar a alguien” en Puebla

Estruendo en el cielo causa desconcierto en habitantes al sur de la CDMX: versiones apuntan a ensayo de aviones militares

A través de redes sociales, vecinos de la zona expresaron susto por el incidente

Estruendo en el cielo causa desconcierto en habitantes al sur de la CDMX: versiones apuntan a ensayo de aviones militares

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

Durante una charla en un talk show estadounidense, la estrella mexicana narró los retos, ilusiones y descubrimientos de sus inicios en la actuación

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 27 de marzo

El reporte de la calidad del oxígeno es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 27 de marzo

Clima en México: frente frío 42 traerá más lluvias y habrá menos calor

El fenómeno meteorológico, que afectará a más de la mitad del territorio nacional, traerá consigo tormentas, descenso térmico y ráfagas superiores a 70 km/h

Clima en México: frente frío 42 traerá más lluvias y habrá menos calor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en la colonia Morelos de la CDMX deja dos muertos, entre ellos un niño de 3 años

Ataque armado en la colonia Morelos de la CDMX deja dos muertos, entre ellos un niño de 3 años

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

Detienen a “El Comandante Galindo”, líder de una célula del CJNG ligada al secuestro y extorsión al oriente del Edomex

“Sanos y salvos”: EEUU asegura que veleros mexicanos reportados como desaparecidos llegaron a Cuba

ENTRETENIMIENTO

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 27 de marzo

Andrea Bocelli dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX en abril

Isa Castro rompe en llanto al recordar su relación con Rey Grupero: “Me tocó su peor versión”

Tunden a Mariana Ochoa por atravesarse mientras empleada trapeaba en evento de mujeres líderes: “Qué irónico”

DEPORTES

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

Alexa Grasso vs Maycee Barber 2: a qué hora y dónde ver en México la revancha de la peleadora azteca

Marcelo Flores explica por qué eligió a Canadá sobre México: “No encaja conmigo ni con mi estilo”

Rui Patrício describe a Raúl Jiménez como un ejemplo en el futbol: “Es un referente mundial como delantero”

Isaac del Toro es segundo del ranking mundial de ciclismo tras ganar la Tirreno-Adriático 2026