Maravíllate con la foto del día que muestra un pedacito de México

Los muros y vestigios que relatan siglos de historia mexicana. (INAH)

La fotografía da la posibilidad de conocer más el mundo que nos rodea, ya sea registrando estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas que se convierten en protagonistas, nos acercan a un episodio impregnado de sentido estético.

En medio de la rutina, la imagen de un rincón de México puede servir de recreación, para aliviar la vista y conocer un dato nuevo que podría servir para lucirse en reuniones.

Esta fotografía nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la creatividad humana y la belleza de lo que se localiza en el país. Sin más antesala, a continuación está la imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).El orden cósmico: juego de pelota en Toniná

El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Mauricio Marat, INAH.)"

En la Zona Arqueológica de Toniná, el juego de pelota se inscribe en una compleja concepción del espacio, el tiempo y el poder.

Más que una actividad lúdica, este ritual estuvo vinculado a la observación del orden cósmico y a la legitimación de la autoridad de los gobernantes. En la cancha, los jugadores golpeaban una pelota maciza de hule, principalmente con las caderas, en un intercambio controlado que aprovechaba los taludes laterales para mantenerla en movimiento. Algunas variantes, documentadas en otras regiones mesoamericanas, sugieren el uso de implementos como guantes o bastones.

En Toniná, la cancha se localiza en el extremo sureste de la gran plataforma basal, parcialmente hundida y próxima a un cauce fluvial, lo que refuerza su asociación simbólica con el inframundo acuático. Este espacio arquitectónico presenta taludes laterales decorados originalmente con marcadores de piedra en forma de cabezas de serpiente, dispuestos en pares, que aluden a trayectorias solares relacionadas con solsticios y equinoccios.

El conjunto urbano de Toniná, desarrollado principalmente entre los años 500 y 840 de nuestra era, se organiza como una gran montaña artificial de siete plataformas escalonadas, con una altura superior a los 70 metros. Su diseño responde a principios calendáricos y cosmológicos: las plataformas, escalinatas y templos articulan una representación del movimiento solar y de los ciclos del tiempo.

En este contexto, la cancha del juego de pelota puede entenderse como un umbral simbólico: un punto de convergencia entre el ámbito celeste, la superficie terrestre y el inframundo. Las evidencias iconográficas y contextuales indican que el juego formó parte de ceremonias vinculadas a procesos rituales complejos, en los que se integraban concepciones sobre el origen, la renovación y el equilibrio del universo.

Así, en Toniná, el juego de pelota trascendió una actividad lúdica restringida a un espacio arquitectónico, convirtiéndose en una forma de comprender el mundo, donde el movimiento de la pelota evocaba, en clave ritual, el tránsito ordenado de los astros y la continuidad de la vida.

Una mirada a la riqueza de México a través de sus imágenes

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un patrimonio variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más vasto del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive diariamente.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los diferentes ecosistemas de México, que junto a las ciudades, posibilitan que cada fotografía del día sea distinta a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más representativos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en la década de los 80.

Entre otros sitios inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, localizada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes elegidas por el INAH se observan desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta rincones de las diversas ciudades que traspasan de norte a sur.