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Declaración anual SAT: fechas clave, saldos a favor y más tips para cumplir con tu contribución

El organismo recordó que el periodo para presentar la Declaración Anual 2025 de personas es del 1 al 30 de abril

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a las personas físicas a cumplir con la declaración anual 2025 en tiempo y forma, recordando que este trámite es clave para regularizar la situación fiscal, evitar multas y, en muchos casos, obtener un saldo a favor.

Fechas clave para presentar la declaración anual 2026

De acuerdo con el calendario fiscal y el propio SAT:

  • 1 de abril de 2026: se habilita la plataforma para personas físicas
  • 30 de abril de 2026: fecha límite para presentar la declaración

Esto significa que los ingresos obtenidos durante todo 2025 deben reportarse en ese periodo.

El trámite se realiza en línea, a través del portal del SAT, utilizando RFC, contraseña o e.firma vigente.

¿Quiénes deben presentar la declaración?

El SAT recordó que deben cumplir con esta obligación quienes:

  • Tuvieron ingresos por sueldos y salarios (en ciertos casos)
  • Percibieron ingresos por honorarios o actividad empresarial
  • Obtuvieron recursos por arrendamiento, intereses o dividendos
  • Ganaron más de 400 mil pesos anuales o tuvieron más de un patrón

Además, incluso si no es obligatoria, presentarla puede ser conveniente para solicitar devoluciones.

Saldo a favor: qué es y cuándo lo deposita el SAT

Uno de los mayores incentivos para presentar la declaración es el saldo a favor, que ocurre cuando el contribuyente pagó más impuestos de los que debía.

  • El SAT tiene hasta 40 días hábiles para realizar la devolución
  • Si no hay inconsistencias, el depósito puede llegar en menos de 15 días

Para recibirlo, es indispensable capturar correctamente la CLABE bancaria a nombre del contribuyente.

Tips clave del SAT para evitar errores

El organismo fiscal recomienda revisar cuidadosamente la información antes de enviar la declaración:

  • Verificar que los datos personales y RFC sean correctos
  • Revisar facturas (CFDI) de ingresos y deducciones
  • Confirmar que la e.firma esté vigente
  • Validar deducciones personales como gastos médicos o colegiaturas

También se sugiere utilizar el simulador del SAT para detectar errores antes de enviar la declaración final.

Consecuencias de no cumplir

No presentar la declaración anual en tiempo puede derivar en:

  • Multas y recargos
  • Actualizaciones en adeudos fiscales
  • Problemas con el historial ante el SAT

Por ello, la autoridad insiste en cumplir dentro del plazo de abril.

Un trámite clave para tus finanzas

La declaración anual no solo es una obligación fiscal, también es una oportunidad para:

  • Recuperar dinero mediante saldo a favor
  • Mantener un buen historial fiscal
  • Evitar sanciones

Cumplir a tiempo con el Servicio de Administración Tributaria puede marcar la diferencia entre pagar de más o incluso recibir un reembolso.

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