Declaración anual SAT: fechas clave, saldos a favor y más tips para cumplir con tu contribución

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a las personas físicas a cumplir con la declaración anual 2025 en tiempo y forma, recordando que este trámite es clave para regularizar la situación fiscal, evitar multas y, en muchos casos, obtener un saldo a favor.

Fechas clave para presentar la declaración anual 2026

De acuerdo con el calendario fiscal y el propio SAT:

1 de abril de 2026: se habilita la plataforma para personas físicas

30 de abril de 2026: fecha límite para presentar la declaración

Esto significa que los ingresos obtenidos durante todo 2025 deben reportarse en ese periodo.

El trámite se realiza en línea, a través del portal del SAT, utilizando RFC, contraseña o e.firma vigente.

¡Ten todo listo para presentar tu Declaración Anual 2025 de personas en abril!



💻 Para más información, consulta:https://t.co/F2liraDrdX pic.twitter.com/iUDopNevvn — SATMX (@SATMX) March 25, 2026

#ComunicadoSAT



El SAT recuerda que el periodo para presentar la Declaración Anual 2025 de personas es del 1 al 30 de abril, disponible las 24 horas del día en el Portal del SAT: https://t.co/F2liraDZ3v



Su presentación es obligatoria para quienes obtuvieron ingresos por:

💼… pic.twitter.com/UWBIHyg8zw — SATMX (@SATMX) March 24, 2026

¡Así se vivió la conferencia de prensa de la Declaración Anual 2025 de personas!



Se destacaron:

☑️ Las mejoras en el aplicativo

💻 El uso del Simulador

⚙️ Las herramientas que facilitan la presentación de la declaración



Para más información, visita el minisitio:… pic.twitter.com/FuFwK1nsmx — SATMX (@SATMX) March 25, 2026

¿Quiénes deben presentar la declaración?

El SAT recordó que deben cumplir con esta obligación quienes:

Tuvieron ingresos por sueldos y salarios (en ciertos casos)

Percibieron ingresos por honorarios o actividad empresarial

Obtuvieron recursos por arrendamiento, intereses o dividendos

Ganaron más de 400 mil pesos anuales o tuvieron más de un patrón

Además, incluso si no es obligatoria, presentarla puede ser conveniente para solicitar devoluciones.

Saldo a favor: qué es y cuándo lo deposita el SAT

Uno de los mayores incentivos para presentar la declaración es el saldo a favor, que ocurre cuando el contribuyente pagó más impuestos de los que debía.

El SAT tiene hasta 40 días hábiles para realizar la devolución

Si no hay inconsistencias, el depósito puede llegar en menos de 15 días

Para recibirlo, es indispensable capturar correctamente la CLABE bancaria a nombre del contribuyente.

Tips clave del SAT para evitar errores

El organismo fiscal recomienda revisar cuidadosamente la información antes de enviar la declaración:

Verificar que los datos personales y RFC sean correctos

Revisar facturas (CFDI) de ingresos y deducciones

Confirmar que la e.firma esté vigente

Validar deducciones personales como gastos médicos o colegiaturas

También se sugiere utilizar el simulador del SAT para detectar errores antes de enviar la declaración final.

Consecuencias de no cumplir

No presentar la declaración anual en tiempo puede derivar en:

Multas y recargos

Actualizaciones en adeudos fiscales

Problemas con el historial ante el SAT

Por ello, la autoridad insiste en cumplir dentro del plazo de abril.

Un trámite clave para tus finanzas

La declaración anual no solo es una obligación fiscal, también es una oportunidad para:

Recuperar dinero mediante saldo a favor

Mantener un buen historial fiscal

Evitar sanciones

Cumplir a tiempo con el Servicio de Administración Tributaria puede marcar la diferencia entre pagar de más o incluso recibir un reembolso.