Sheinbaum revela que Lula da Silva le propuso unir a petroleras de Brasil con Pemex para perforar pozos en el Golfo de México

Lula da Silva y Sheinbaum coincidieron en la cumbre del G7 (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aún no ha tomado una decisión sobre la propuesta de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para establecer una alianza energética entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro (Petrobras), con el objetivo de explorar yacimientos petrolíferos en el Golfo de México.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria confirmó que la propuesta fue planteada en una llamada telefónica, aunque aclaró que su gobierno se encuentra en etapa de análisis.

“Vamos a ver cuál es la propuesta. No hemos tomado ninguna decisión, pero es cierto, lo propuso Lula”, expresó.

Sheinbaum adelantó que, en abril —sin precisar fecha exacta—, la directora de Petrobras, Magda Chambriard, visitará México para reunirse con el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, así como con la propia presidenta, con el fin de conocer a detalle la propuesta del gobierno brasileño.

México tiene interés en el desarrollo de energía en Brasil

Claudia Sheinbaum recordó que un equipo de la Secretaría de Energía visitó Brasil, donde les interesó la producción de etanol con caña, así como su laboratorio especializado en producción de biomasa con maguet.

“Nos interesa hacer alianzas con investigadores mexicanos que puedan trabajar estos temas”, expresó.

En ese viaje, Jorge Marcial Islas, subsecretario de Energía, se reunió con Magda Chambriard; según Sheinbaum, esta conversación “probablemente” instó al presidente Lula da Silva a proponer un convenio energético.

Foto de archivo de una bandera de Brasil proyectada en una ventana en Brasilia Dic 27, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino -

La jefa del Ejecutivo señaló que, después de que se realice la reunión en abril, informará al pueblo mexicano cuáles serían las posibles ventajas de una alianza.

En México, el tope de producción de petróleo es de 1.8 por ciento por cuestiones ambientales; según Sheinbaum, “tiene que seguir aumentando la exploración de nuevos yacimientos”, lo cual podría hacerse realidad con Petrobras, que cuenta con experiencia en la exploración marítima.

Sheinbaum planea viajar a Brasil

El pasado 10 de marzo, Claudia Sheinbaum confirmó su aceptación a la invitación realizada por el presidente de Brasil, Lula da Silva, para realizar una visita oficial al país sudamericano entre junio y julio del 2026, tras una conversación telefónica sostenida un día antes.

Durante la llamada, los mandatarios acordaron fortalecer la cooperación bilateral en desarrollo económico, ciencia y energía. La Presidencia de Brasil informó que ambas administraciones trabajarán en la definición de la fecha de encuentro. Sheinbaum precisó que el viaje tiene como objetivo concretar acuerdos específicos, derivados de los avances alcanzados los últimos meses.