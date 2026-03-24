México

Natasha Dupeyrón denuncia discriminación de aerolínea que le impidió viajar con su perro de servicio

La actriz realizó una transmisión en vivo desde el aeropuerto tras perder su vuelo a EEUU

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La actriz realizó una transmisión
La actriz realizó una transmisión en vivo desde el aeropuerto tras perder su vuelo a EEUU . (Natasha Dupeyrón: Instagram)

La actriz Natasha Dupeyrón denunció a través de sus cuentas oficiales un presunto acto de discriminación por parte de una aerolínea en México, luego de que le impidieran abordar un vuelo junto a su perro de servicio.

“Me negaron abordar mi vuelo”

A través de su cuenta de Instagram, Dupeyrón compartió un video en el que aparece visiblemente afectada en el aeropuerto. Entre lágrimas, explicó que, pese a contar con la documentación requerida, la aerolínea le negó el acceso debido a que su carta médica estaba en inglés, ya que reside en Estados Unidos.

“Me negaron abordar mi vuelo, aun teniendo todos los documentos necesarios: carta médica, vacunas completas y cumpliendo todos los requisitos. En México, además, lo que me solicitaban, ni siquiera es un requisito oficial de entrada. Lo peor del caso es que no fue una decisión consciente, a otra pasajera en mi misma situación sí la dejaron volar, ¿la diferencia? Ella vive en México. Yo en USA”.

La actriz relató que se encontraba lista para viajar junto a su mascota, identificada como Apolo, cuando recibió la negativa.

“Estoy con mis maletas y Apolo y Viva Aerobus no me dejó viajar, que porque como vivo en Estados Unidos y en México, no tengo derecho de ir con mi perro que porque mis papeles están en inglés. Presenté todos mis papeles y estoy aquí con mis maletas y no sé qué hacer”, señaló.
Dupeyron compartió su frustración tras
Dupeyron compartió su frustración tras ser impedida de abordar un vuelo de Viva Aerobus. (Natasha Dupeyron: Instagram)

Dupeyrón cuestionó el criterio aplicado por el personal de la aerolínea y puso sobre la mesa el tema de los derechos de los pasajeros. “¿Desde cuándo el lugar en donde resides define tus derechos como pasajera? Esto no solo es falta de criterio, es un acto discriminatorio y completamente arbitrario. Viajar no debía depender del humor o la interpretación de alguien en el mostrador”, afirmó.

Horas más tarde, la actriz ofreció una reflexión más serena sobre lo ocurrido y explicó la importancia de visibilizar este tipo de situaciones.

Natasha Dupeyrón expresó su frustración
Natasha Dupeyrón expresó su frustración y tristeza por el incidente. (Natasha Dupeyron: Instagram)

“Qué pena llorar y subirlo aquí, no suelo hacer esto. Viajar con un perro de servicio no debería ser complicado, pero la ignorancia y la falta de empatía vuelven a todos más difícil y sí llega un punto en que una se cuestiona seriamente buscar otras opciones para cuidar la salud física y mental en una sociedad que aún no entiende. Ojalá eso cambie”.

Finalmente, reveló que la aerolínea se puso en contacto con ella y que procederán con el reembolso del costo del vuelo. El caso generó debate en redes sociales sobre los protocolos de viaje con animales de servicio y la aplicación de criterios por parte de las aerolíneas en México.

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