Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de marzo: se registra volcadura en Avenida Río Churubusco

Se prevén afectaciones a la circulación en la zona, por lo que se recomienda extremar precauciones y considerar rutas alternas.

Servicios de emergencia ya se dirigen al lugar.

Se registra volcadura en Avenida Río Churubusco , con dirección al sur, a la altura de calle Meteorólogos , en la colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa.

Se prevén afectaciones a la circulación en la zona.

Servicios de emergencia acuden a laborar en Avenida Insurgentes , con dirección al sur, a la altura de Monterrey , en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda extremar precauciones y considerar rutas alternas.

Servicios de emergencia se dirigen al punto, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en la zona.

Se registra un choque sobre Calzada Ignacio Zaragoza , a la altura de Cnel. Benito San Zenea , con dirección al poniente.

13:31 hs

Movilizaciones y afectaciones viales en CDMX hoy 24 de marzo

Se prevé una alta concentración de manifestaciones durante el día en distintos puntos de la ciudad:

Periférico Sur, colonia Parques del Pedregal, Tlalpan

Manzanillo y Tlacotalpan, colonia Roma Sur, Cuauhtémoc

Miguel Ángel de Quevedo, colonia Parque San Andrés, Coyoacán

Atlixco, colonia Condesa, CuauhtémocSe recomienda anticipar traslados en zonas del sur y centro.

También se contemplan concentraciones en:

Plaza Tlaxcoaque, Centro

Hemiciclo a Juárez, CentroPosibles afectaciones desde temprano en el primer cuadro.

A las 15:00 horas se prevé concentración de manifestantes en el Zócalo capitalino, lo que podría generar cierres y carga vehicular en el Centro Histórico.

Se tiene prevista una marcha con destino al Zócalo desde distintos puntos:

Plaza de la República

Paseo de la Reforma y Morelos

Fray Servando Teresa de Mier

Alva Ixtlixóchitl, colonia TránsitoSe esperan afectaciones en el corredor centro.

Durante el día se reporta presencia de manifestantes en:

Calzada San Antonio Abad, colonia ObreraAfectación constante en dirección al centro.

Otros puntos con concentración:

Plaza de la Constitución

Congreso de la UniónMovilidad complicada en zona centro y oriente.

A las 11:00 horas se prevé movilización en:

Medellín 202, colonia Roma NorteImpacto vial en calles aledañas.

Más concentraciones durante el día en:

Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael

Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, Iztacalco (bajo puente)Se prevé tráfico lento en vialidades principales.

Panorama general