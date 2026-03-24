México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de marzo: se registra volcadura en Avenida Río Churubusco

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En pocas líneas:

13:33 hsHoy

Se registra volcadura en Avenida Río Churubusco, con dirección al sur, a la altura de calle Meteorólogos, en la colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa.

Servicios de emergencia ya se dirigen al lugar.

Se prevén afectaciones a la circulación en la zona, por lo que se recomienda extremar precauciones y considerar rutas alternas.

13:32 hsHoy

Servicios de emergencia acuden a laborar en Avenida Insurgentes, con dirección al sur, a la altura de Monterrey, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevén afectaciones a la circulación en la zona.

Alternativa vial: Avenida Oaxaca.

13:32 hsHoy

Se registra un choque sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Cnel. Benito San Zenea, con dirección al poniente.

Servicios de emergencia se dirigen al punto, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en la zona.

Se recomienda extremar precauciones y considerar rutas alternas.

13:31 hsHoy

Movilizaciones y afectaciones viales en CDMX hoy 24 de marzo

Se prevé una alta concentración de manifestaciones durante el día en distintos puntos de la ciudad:

  • Periférico Sur, colonia Parques del Pedregal, Tlalpan
  • Manzanillo y Tlacotalpan, colonia Roma Sur, Cuauhtémoc
  • Miguel Ángel de Quevedo, colonia Parque San Andrés, Coyoacán
  • Atlixco, colonia Condesa, CuauhtémocSe recomienda anticipar traslados en zonas del sur y centro.

También se contemplan concentraciones en:

  • Plaza Tlaxcoaque, Centro
  • Hemiciclo a Juárez, CentroPosibles afectaciones desde temprano en el primer cuadro.

A las 15:00 horas se prevé concentración de manifestantes en el Zócalo capitalino, lo que podría generar cierres y carga vehicular en el Centro Histórico.

Se tiene prevista una marcha con destino al Zócalo desde distintos puntos:

  • Plaza de la República
  • Paseo de la Reforma y Morelos
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Alva Ixtlixóchitl, colonia TránsitoSe esperan afectaciones en el corredor centro.

Durante el día se reporta presencia de manifestantes en:

  • Calzada San Antonio Abad, colonia ObreraAfectación constante en dirección al centro.

Otros puntos con concentración:

  • Plaza de la Constitución
  • Congreso de la UniónMovilidad complicada en zona centro y oriente.

A las 11:00 horas se prevé movilización en:

  • Medellín 202, colonia Roma NorteImpacto vial en calles aledañas.

Más concentraciones durante el día en:

  • Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael
  • Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, Iztacalco (bajo puente)Se prevé tráfico lento en vialidades principales.

Panorama general

Se anticipa una jornada con múltiples movilizaciones en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan e Iztacalco, con afectaciones en vialidades clave como Reforma, Insurgentes y accesos al Centro Histórico.

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