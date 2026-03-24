Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de marzo: se registra volcadura en Avenida Río Churubusco

Se registra volcadura en Avenida Río Churubusco, con dirección al sur, a la altura de calle Meteorólogos, en la colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa.
Servicios de emergencia ya se dirigen al lugar.
Se prevén afectaciones a la circulación en la zona, por lo que se recomienda extremar precauciones y considerar rutas alternas.
Servicios de emergencia acuden a laborar en Avenida Insurgentes, con dirección al sur, a la altura de Monterrey, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Se prevén afectaciones a la circulación en la zona.
Alternativa vial: Avenida Oaxaca.
Se registra un choque sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Cnel. Benito San Zenea, con dirección al poniente.
Servicios de emergencia se dirigen al punto, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en la zona.
Se recomienda extremar precauciones y considerar rutas alternas.
Se prevé una alta concentración de manifestaciones durante el día en distintos puntos de la ciudad:
También se contemplan concentraciones en:
A las 15:00 horas se prevé concentración de manifestantes en el Zócalo capitalino, lo que podría generar cierres y carga vehicular en el Centro Histórico.
Se tiene prevista una marcha con destino al Zócalo desde distintos puntos:
Durante el día se reporta presencia de manifestantes en:
Otros puntos con concentración:
A las 11:00 horas se prevé movilización en:
Más concentraciones durante el día en:
Panorama general
Se anticipa una jornada con múltiples movilizaciones en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan e Iztacalco, con afectaciones en vialidades clave como Reforma, Insurgentes y accesos al Centro Histórico.