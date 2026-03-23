Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 23 de marzo: manifestantes bloquean la circulación en Cantera

Continúan cerrados ambos sentidos de la carretera México–Cuernavaca debido a la volcadura de un camión de carga.

Precaución vial: continúa cerrada la circulación en avenida Cantera, a la altura de 5 de Febrero, en la alcaldía Gustavo A. Madero, debido a la presencia de manifestantes.

Como alternativas viales, se recomienda utilizar Eje 3 Norte y Anillo Periférico.

Precaución vial: reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122, de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el sur; en sentido opuesto se habilita un carril reversible.

También se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena, de Sur 122 hasta Av. de las Torres; hay tránsito local entre 4ta Cerrada de Acueducto y Av. de las Torres.

Sobre Av. de las Torres se implementa carril reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.

Precaución vial: manifestantes bloquean la circulación en Cantera, a la altura de 5 de Febrero, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Alternativa vial: Eje 3 Norte y Anillo Periférico.

Se reporta la volcadura de un camión de carga en la carretera México-Cuernavaca; tome sus precauciones.

Precaución vial; toma previsiones durante el día

Se prevén concentraciones de manifestantes en distintos puntos de la Ciudad de México hoy 23 de marzo:

Centro

20 de Noviembre y Tlaxcoaque

Av. Juárez 50

Sur y zona centro

Periférico Sur 4829, Parques del Pedregal

Manzanillo 49, Roma Sur

Miguel Ángel de Quevedo 1098, Parque San Andrés

Atlixco 12, Condesa

Tlacotalpan 39, Roma Sur

A las 12:00 horas

Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, San Rafael

Río Churubusco y Añil, Granjas México

Se recomienda considerar rutas alternas.