Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 23 de marzo: manifestantes bloquean la circulación en Cantera

Continúan cerrados ambos sentidos de la carretera México–Cuernavaca debido a la volcadura de un camión de carga.
Precaución vial: continúa cerrada la circulación en avenida Cantera, a la altura de 5 de Febrero, en la alcaldía Gustavo A. Madero, debido a la presencia de manifestantes.
Como alternativas viales, se recomienda utilizar Eje 3 Norte y Anillo Periférico.
Precaución vial: reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122, de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el sur; en sentido opuesto se habilita un carril reversible.
También se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena, de Sur 122 hasta Av. de las Torres; hay tránsito local entre 4ta Cerrada de Acueducto y Av. de las Torres.
Sobre Av. de las Torres se implementa carril reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.
Precaución vial: manifestantes bloquean la circulación en Cantera, a la altura de 5 de Febrero, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Alternativa vial: Eje 3 Norte y Anillo Periférico.
Se reporta la volcadura de un camión de carga en la carretera México-Cuernavaca; tome sus precauciones.
Precaución vial; toma previsiones durante el día
Se prevén concentraciones de manifestantes en distintos puntos de la Ciudad de México hoy 23 de marzo:
Centro
- 20 de Noviembre y Tlaxcoaque
- Av. Juárez 50
Sur y zona centro
- Periférico Sur 4829, Parques del Pedregal
- Manzanillo 49, Roma Sur
- Miguel Ángel de Quevedo 1098, Parque San Andrés
- Atlixco 12, Condesa
- Tlacotalpan 39, Roma Sur
A las 12:00 horas
- Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, San Rafael
- Río Churubusco y Añil, Granjas México
Se recomienda considerar rutas alternas.