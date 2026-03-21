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¿Existe un alimento que desintoxique el cuerpo? Esto dicen especialistas sobre el “detox”

El hígado, los riñones y el intestino cumplen esa función de forma natural, pero ciertos hábitos y alimentos pueden favorecer este proceso

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El hígado, los riñones y
El hígado, los riñones y el intestino cumplen esa función de forma natural, pero ciertos hábitos y alimentos pueden favorecer este proceso

En los últimos años, el concepto de “detox” se ha convertido en una tendencia ampliamente difundida en redes sociales y en la industria del bienestar. Sin embargo, desde el punto de vista médico y nutricional, la idea de que un alimento o bebida pueda “limpiar” el cuerpo carece de sustento científico.

Especialistas en nutrición coinciden en que el organismo humano cuenta con sistemas altamente eficientes para eliminar toxinas. El hígado, por ejemplo, se encarga de transformar sustancias potencialmente dañinas en compuestos que pueden ser eliminados; los riñones filtran los desechos a través de la orina; y el intestino participa en la expulsión de residuos mediante las heces.

En este sentido, hablar de desintoxicación no implica recurrir a productos específicos, sino asegurar que estos órganos funcionen correctamente.

El mito del alimento “detox”

Uno de los errores más comunes es atribuir propiedades “desintoxicantes” a ciertos alimentos o bebidas, como jugos verdes, tés o suplementos. Aunque pueden formar parte de una dieta saludable, no tienen la capacidad de depurar el organismo por sí mismos.

Especialistas advierten que no existe
Especialistas advierten que no existe un alimento capaz de “desintoxicar” el cuerpo por sí solo; el hígado, los riñones y el intestino realizan esta función de forma natural, apoyados por una alimentación equilibrada rica en fibra y vegetales

De acuerdo con especialistas, el problema no es consumir estos productos, sino creer que compensan hábitos poco saludables. Una alimentación alta en ultraprocesados, azúcares, alcohol o grasas de baja calidad puede sobrecargar al organismo, dificultando sus procesos naturales.

Por ello, más que buscar soluciones rápidas, la recomendación es adoptar una alimentación equilibrada y sostenible.

Alimentos que sí pueden apoyar el proceso natural

Aunque no existe un alimento “milagro”, sí hay grupos que pueden favorecer el funcionamiento del sistema digestivo y hepático:

Verduras amargas

Alimentos como la alcachofa, la endivia o la rúcula estimulan la producción de bilis, lo que facilita la digestión de grasas y contribuye al trabajo del hígado.

Vegetales que apoyan la función hepática

El rábano y la achicoria contienen compuestos bioactivos que pueden participar en procesos relacionados con la función hepática.

Alimentos ricos en fibra

La fibra es clave para el intestino. Se encuentra en alimentos como la avena, frutas (manzana, pera), legumbres y semillas. Su consumo favorece el tránsito intestinal, evita la reabsorción de desechos y contribuye a una microbiota saludable.

Más allá del detox: la importancia de los hábitos

Los expertos subrayan que el verdadero beneficio no radica en añadir ciertos alimentos, sino en reducir la carga que recibe el organismo. Disminuir el consumo de alcohol, azúcares añadidos y productos ultraprocesados tiene un impacto mucho mayor en la salud que cualquier dieta restrictiva de corta duración.

Asimismo, mantener una adecuada hidratación, dormir bien y realizar actividad física son factores que también influyen en los procesos naturales de eliminación de toxinas.

Especialistas advierten que no existe
Especialistas advierten que no existe un alimento capaz de “desintoxicar” el cuerpo por sí solo; el hígado, los riñones y el intestino realizan esta función de forma natural, apoyados por una alimentación equilibrada rica en fibra y vegetales

El equilibrio es la clave

La evidencia es clara: no existe un alimento que desintoxique el cuerpo por sí solo. El organismo ya está diseñado para cumplir esa función de manera eficiente. No obstante, una alimentación rica en fibra, vegetales y productos frescos, junto con hábitos saludables, puede optimizar estos procesos.

En lugar de recurrir a soluciones rápidas o modas pasajeras, los especialistas recomiendan apostar por el equilibrio y la constancia como la mejor estrategia para cuidar la salud a largo plazo.

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