“Vamos a ver si hacemos un viaje”: Sheinbaum revela que presidente de Alemania la invitó a visitar Europa, estos fueron los temas de la reunión

“A ver si hacemos un viaje”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum s (Gobierno de México)

“A ver si hacemos un viaje”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su reunión con el presidente de Alemania, Frank-Walter, realizada en Quintana Roo.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, la mandataria compartió los detalles de la reunión con su homólogo alemán y adelantó que la invitó a realizar una visita a la Unión Europea.

La reunión oficial que realizaron los jefes de estado en Cancún, Quintan Roo, fue en el marco del Mundial 2026, con el fin de fortalecer los lazos internacionales de México.

¿De qué hablaron Sheinbaum y su homólogo alemán?

Esta mañana la jefa del Ejecutivo compartió los temas que se abordaron durante su reunión con el presidente de Alemania y parte del gabinete mexicano, haciendo énfasis en la coincidencia sobre la necesidad de buscar la paz en el mundo, en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

Entre los temas principales destacaron la relación comercial y económica entre México y Alemania. La mandataria subrayó que en mayo se concretará la firma definitiva de la actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, proceso en el que existe un interés particular de las empresas alemanas por fortalecer su presencia en el país.

Reveló que actualmente, aproximadamente dos mil empresas alemanas mantienen inversiones en México y han manifestado su intención de ampliar sus operaciones. Este clima de confianza y expectativas de crecimiento será uno de los puntos a tratar en la próxima firma del acuerdo comercial realizada en el mayo próximo.

Otro de los aspectos discutidos fue la cooperación científica, cultural y la innovación tecnológica. Ambas partes reconocieron la importancia de fortalecer estos vínculos para impulsar el desarrollo conjunto en áreas estratégicas.

La situación internacional y la urgencia de promover la paz y la cooperación para el desarrollo también formaron parte de la conversación.

Se resaltó la experiencia internacional del presidente alemán en iniciativas orientadas a la construcción de paz tanto en Europa como a nivel global.

Durante el encuentro, detalló la jefa del Ejecutivo, el presidente alemán extendió una invitación formal a la mandataria mexicana para visitar Alemania, lo que abre la posibilidad de reforzar aún más la relación bilateral.

La presidenta definió la reunión como “muy importante” por la relevancia de los temas tratados y el interés mutuo de ambos países en avanzar en acuerdos que contribuyan al crecimiento económico, la innovación y la paz internacional.

Además, destacó que el presidente Frank-Walter es “un hombre de mucha experiencia internacional”.