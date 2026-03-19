Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de marzo: cerrada la circulación momentáneamente en Av. Chapultepec

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Alternativa vial : Paseo de la Reforma y Av. Álvaro Obregón.

Tráiler atorado en bajo puente de Av. Chapultepec a la altura de Av. Insurgentes con dirección al Poniente.

Vehículo descompuesto en Av. Río Churubusco a la altura de calle Ficales con dirección al Poniente.

Cerrada la circulación momentáneamente en Av. Chapultepec a la altura de Insurgentes al Poniente, por maniobras para retirar tráiler.

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