México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de marzo: cerrada la circulación momentáneamente en Av. Chapultepec

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Guardar
13:11 hsHoy

Cerrada la circulación momentáneamente en Av. Chapultepec a la altura de Insurgentes al Poniente, por maniobras para retirar tráiler.

Alternativa vial: Av. Paseo de la Reforma.

Tráiler atorado CDMX Bajo
Tráiler atorado CDMX Bajo puente Insurgentes
12:45 hsHoy

Vehículo descompuesto en Av. Río Churubusco a la altura de calle Ficales con dirección al Poniente.

Alternativa vial: Av. Canal de Apatlaco.

12:35 hsHoy

Tráiler atorado en bajo puente de Av. Chapultepec a la altura de Av. Insurgentes con dirección al Poniente.

Alternativa vial: Paseo de la Reforma y Av. Álvaro Obregón.

12:31 hsHoy

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Tráfico Eje 1 Norte
Tráfico Eje 1 Norte CDMX (@OVIALCDMX/X)

Temas Relacionados

ManifestacionesBloqueoAccidentes VialesCDMXEdomexmexico-noticias

Últimas noticias

Poncho de Nigris propone pelea entre Cazzu y Ángela Aguilar en el próximo Ring Royale: “¿Sí o no?"

El famoso ya se está preparando para la próxima edición de su viral evento

Poncho de Nigris propone pelea

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de marzo

Sigue las noticias más importantes en cuanto a seguridad y narcotráfico en Infobae México

Seguridad, narcotráfico y crimen en

El café y la diabetes: cuántas tazas al día son seguras para evitar picos de azúcar en la sangre

Esta bebida contiene una variedad de compuestos bioactivos, entre los que se destacan la cafeína, antioxidantes y polifenoles

El café y la diabetes:

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de marzo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy jueves 19 de marzo

Los depósitos del segundo bimestre terminarán el próximo 26 de marzo

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

ÚLTIMAS NOTICIAS

Eclipse solar total de 2026:

Eclipse solar total de 2026: cuándo y dónde se podrá observar el fenómeno astronómico del año

Maternidad, emociones y amistad: la obra “Secretos de un vínculo” convierte la crianza en poesía y teatro

Almodóvar: “Un director de cine es un pequeño Dios que a veces pide algo ilegítimo”

¿Dinero gratis del Gobierno? La peligrosa estafa de los ‘subsidios personales’ que está vaciando cuentas bancarias

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de niñera en marzo 2026

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

“Parece que no hay trabajo”: 12 votantes de la Generación Z opinan sobre la economía estadounidense

Jueces de Los Ángeles implementan inteligencia artificial para agilizar fallos ante la sobrecarga judicial

La condena a Shawn Wilmoth por fraude electoral sacude la política de Michigan

DEPORTES

Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

Escándalo: un jugador de Galatasaray sufrió una grave lesión tras quedar atrapado en un cartel, fue operado de urgencia y el club hará una demanda

Irán no quiere bajarse del Mundial 2026, pero advirtió que boicoteará a Estados Unidos

Revelaron que el Alpine de Franco Colapinto sufrió graves daños tras el choque de Esteban Ocon en el GP de China de F1

“Perder así fue una desgracia”: Marcelo y la herida abierta del 7-1 ante Alemania