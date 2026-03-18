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Cuál es el tipo de mascarilla facial que debes usar según tu tipo de piel

Una buena elección puede hacer que este gesto sencillo transforme el estado de tu cutis y potencie su vitalidad

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Uno de los pasos clave
Uno de los pasos clave está en conocer las necesidades de tu rostro y adaptar el ritual para cuidar la barrera cutánea.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de mascarillas faciales en la rutina de cuidado personal ha cobrado relevancia en los últimos años.

Estos productos ofrecen una variedad de opciones adaptadas a diferentes necesidades y tipos de piel.

Más allá de proporcionar un momento de relajación, las mascarillas faciales aportan beneficios visibles, desde una limpieza profunda hasta una hidratación intensiva, contribuyendo a mejorar la apariencia y la salud cutánea.

Sin embargo, es importante siempre elegir y usar la mascarilla adecuada para tu tipo de piel para realmente obtener los beneficios deseados e incluso evitar dañar la piel en lugar de mejorar su apariencia.

Es por eso que aquí te damos unos consejos sobre el tipo de mascarilla que debes usar según tu tipo de piel para obtener mejores resultados.

La frecuencia ideal para aplicar
La frecuencia ideal para aplicar mascarillas faciales varía según el tipo de piel y producto, recomendándose una o dos veces por semana.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el tipo de mascarilla facial que debes usar según tu tipo de piel

Para elegir una mascarilla facial adecuada, es importante identificar el tipo de piel. Aquí tienes una guía básica:

Piel grasa

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Piel seca

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Piel mixta

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piel sensible

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Piel normal

Es recomendable realizar una prueba en una pequeña zona antes de aplicar cualquier producto nuevo, especialmente si la piel es sensible o reactiva. Además, consultar a un dermatólogo puede ayudar a elegir el producto más adecuado para necesidades específicas.

Cada cuándo y cómo aplicar mascarillas faciales para mejorar la salud de la piel

La frecuencia y la forma de aplicación de las mascarillas faciales dependen del tipo de piel y del producto utilizado; sin embargo, en general, se recomienda aplicarlas entre una y dos veces por semana para evitar irritaciones o alteraciones en la barrera cutánea.

Antes de colocar la mascarilla, es importante limpiar el rostro con un producto suave para eliminar impurezas y restos de maquillaje.

Una vez seco el rostro, se distribuye la mascarilla de manera uniforme, evitando el área de los ojos y los labios.

El tiempo de acción suele variar entre 10 y 20 minutos, según las indicaciones del fabricante.

Tras retirar la mascarilla con agua tibia o un paño húmedo, se aconseja aplicar un tónico y una crema hidratante para sellar los beneficios. Realizar este ritual de manera periódica contribuye a mantener la piel limpia, equilibrada y con un aspecto saludable.

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