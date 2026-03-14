Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 14 de marzo

Festival Vive Latino 2026: En el Estadio GNP Seguros y Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 13:00 horas. Es el evento de mayor impacto con 120,000 asistentes, lo que podría afectar la movilidad en Iztacalco. Rutas alternas: Eje 4 Oriente y Calzada Ignacio Zaragoza.

Entrega de números Carrera Bonafont: En el Palacio de los Deportes desde las 08:00 horas, con una afluencia estimada de 40,000 personas. Rutas alternas: Avenida Té y Eje 3 Sur.

Pumas vs Cruz Azul (Liga MX): En el Estadio Olímpico Universitario a las 21:10 horas. Se esperan 44,000 aficionados, lo que podría complicar la vialidad en el sur de la ciudad. Rutas alternas: Avenida San Jerónimo y Eje 10 Sur.

Ricky Martin: Concierto en el Estadio Fray Nano a las 21:00 horas, con un aforo aproximado de 17,000 personas. Rutas alternas: Viaducto Río de la Piedad y Fray Servando Teresa de Mier.

La Mole 30 Aniversario: En el Centro de Exposiciones WTC (alcaldía Benito Juárez) a partir de las 11:00 horas, con alrededor de 15,000 asistentes. Rutas alternas: Avenida de los Insurgentes y Viaducto Miguel Alemán.