Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 14 de marzo

Precaución vial: Un contingente de patinadores procedente de Fray Servando Teresa de Mier se incorpora hacia Eje 1 Oriente, por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y evitar distracciones al conducir en la zona.
Precaución vial: Servicios de emergencia atienden un vehículo impactado sobre Eje 4 Sur, a la altura de Avenida Amacuzac, en la alcaldía Iztacalco.
Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y evitar distracciones al conducir mientras se realizan las labores en la zona.
Servicios de emergencia se movilizan para atender un incidente sobre Eje 3 Norte, a la altura de Paulino Fontes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Debido a la presencia de unidades de atención en la zona, se recomienda a los automovilistas permitir el paso y manejar con precaución mientras se realizan las labores correspondientes.
Autoridades de la Ciudad de México informaron que se prevén afectaciones viales en las inmediaciones del Estadio de Béisbol Fray Nano, ubicado en Fernando Iglesias Calderón, colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza.
La posible congestión vehicular se debe a un evento programado para las 21:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar retrasos en la zona cercana a Fernando Iglesias Calderón.