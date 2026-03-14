México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 14 de marzo

Consulta el estado actual de las principales vialidades en el Valle de México

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17:35 hsHoy

Precaución vial: Un contingente de patinadores procedente de Fray Servando Teresa de Mier se incorpora hacia Eje 1 Oriente, por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y evitar distracciones al conducir en la zona.

16:31 hsHoy

Precaución vial: Servicios de emergencia atienden un vehículo impactado sobre Eje 4 Sur, a la altura de Avenida Amacuzac, en la alcaldía Iztacalco.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y evitar distracciones al conducir mientras se realizan las labores en la zona.

13:45 hsHoy

Servicios de emergencia se movilizan para atender un incidente sobre Eje 3 Norte, a la altura de Paulino Fontes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Debido a la presencia de unidades de atención en la zona, se recomienda a los automovilistas permitir el paso y manejar con precaución mientras se realizan las labores correspondientes.

13:44 hsHoy

Autoridades de la Ciudad de México informaron que se prevén afectaciones viales en las inmediaciones del Estadio de Béisbol Fray Nano, ubicado en Fernando Iglesias Calderón, colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La posible congestión vehicular se debe a un evento programado para las 21:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar retrasos en la zona cercana a Fernando Iglesias Calderón.

Eventos artísticos y deportivos masivos hoy 14 de marzo: prevén afectaciones viales

  • Festival Vive Latino 2026: En el Estadio GNP Seguros y Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 13:00 horas. Es el evento de mayor impacto con 120,000 asistentes, lo que podría afectar la movilidad en Iztacalco. Rutas alternas: Eje 4 Oriente y Calzada Ignacio Zaragoza.
  • Entrega de números Carrera Bonafont: En el Palacio de los Deportes desde las 08:00 horas, con una afluencia estimada de 40,000 personas. Rutas alternas: Avenida Té y Eje 3 Sur.
  • Pumas vs Cruz Azul (Liga MX): En el Estadio Olímpico Universitario a las 21:10 horas. Se esperan 44,000 aficionados, lo que podría complicar la vialidad en el sur de la ciudad. Rutas alternas: Avenida San Jerónimo y Eje 10 Sur.
  • Ricky Martin: Concierto en el Estadio Fray Nano a las 21:00 horas, con un aforo aproximado de 17,000 personas. Rutas alternas: Viaducto Río de la Piedad y Fray Servando Teresa de Mier.
  • La Mole 30 Aniversario: En el Centro de Exposiciones WTC (alcaldía Benito Juárez) a partir de las 11:00 horas, con alrededor de 15,000 asistentes. Rutas alternas: Avenida de los Insurgentes y Viaducto Miguel Alemán.
  • 90’s Pop Tour “El Antro”: En el Auditorio Nacional a las 21:00 horas, con 9,790 asistentes. Rutas alternas: Avenida Horacio y Anillo Periférico.

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