Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 9 de marzo: cierran calzada San Antonio Abad por derrumbre de edificio

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Cierres y bloqueos en Eje
Cierres y bloqueos en Eje 1 Norte, de la CDMX. Foto: X/@OVIALCDMX.

En pocas líneas:

    02:08 hsHoy

    Se restablece la circulación en el cuerpo izquierdo de Av. Dr. Río de la Loza y Av. Niños Héroes, mientras manifestantes continúan con el bloqueo del cuerpo derecho de Av. Dr. Río de la Loza, la alternativa vial es Dr. la Vista y Eje 2 Sur

    00:00 hsHoy

    Manifestantes cierran ambos sentidos de Av. Dr. Río de la Loza entre Av. Niños Héroes y Digna Ochoa y Plácido, la alternativa vial es Dr. la Vista y Eje 2 Sur.

    22:16 hsAyer

    Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido contrario se habilita reversible.

    22:17 hsAyer

    Continúa cerrada la circulación en Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres con tránsito local entre 4ta Cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.

    21:19 hsAyer

    Se mantiene cerrada la circulación en Calz. San Antonio Abad con dirección al Norte a la altura de Manuel José Othón, servicios de emergencia laboran en el lugar, #AlternativaVial Eje Central, Isabel la Católica, Eje 2 y 3 Oriente.

    Crédito: Ovial
    20:55 hsAyer

    Se reporta derrumbe de una estructura durante trabajos de demolición en la calle San Antonio Abad, a la altura de Alfredo Chavero y Gutiérrez Nájera, en la colonia Tránsito, por lo que se encuentra cerrada la circulación en San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del Metro San Antonio Abad.

    Derrumbe en San Antonio Abad.
    20:51 hsAyer

    Manifestación en la alcaldía Cuauhtémoc, continúa presencia de manifestantes en la zona de banqueta sobre Av. Dr. Río de la Loza y Digna Ochoa y Plácido, por lo que se mantiene el paso cerrado en la zona

    20:48 hsAyer

    El Metrobús de la Ciudad de México informó que la Línea 6 presenta retrasos en todo su recorrido, de acuerdo con la actualización del estado de servicio emitida a las 13:52 horas.

    20:47 hsAyer

    La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre cierre de circulación en Av. de la República, en la alcaldía Cuauhtémoc; la alternativa vial es Av. México-Tenochtitlan.

    20:45 hsAyer

