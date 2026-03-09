Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 9 de marzo: cierran calzada San Antonio Abad por derrumbre de edificio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre cierre de circulación en Av. de la República , en la alcaldía Cuauhtémoc; la alternativa vial es Av. México-Tenochtitlan .

El Metrobús de la Ciudad de México informó que la Línea 6 presenta retrasos en todo su recorrido , de acuerdo con la actualización del estado de servicio emitida a las 13:52 horas .

Manifestación en la alcaldía Cuauhtémoc , continúa presencia de manifestantes en la zona de banqueta sobre Av. Dr. Río de la Loza y Digna Ochoa y Plácido , por lo que se mantiene el paso cerrado en la zona

Se reporta derrumbe de una estructura durante trabajos de demolición en la calle San Antonio Abad, a la altura de Alfredo Chavero y Gutiérrez Nájera, en la colonia Tránsito , por lo que se encuentra cerrada la circulación en San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del Metro San Antonio Abad.

Se mantiene cerrada la circulación en Calz. San Antonio Abad con dirección al Norte a la altura de Manuel José Othón , servicios de emergencia laboran en el lugar, #AlternativaVial Eje Central, Isabel la Católica, Eje 2 y 3 Oriente.

Continúa cerrada la circulación en Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres con tránsito local entre 4ta Cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.

Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur , en sentido contrario se habilita reversible.

Manifestantes cierran ambos sentidos de Av. Dr. Río de la Loza entre Av. Niños Héroes y Digna Ochoa y Plácido , la alternativa vial es Dr. la Vista y Eje 2 Sur.

Se restablece la circulación en el cuerpo izquierdo de Av. Dr. Río de la Loza y Av. Niños Héroes , mientras manifestantes continúan con el bloqueo del cuerpo derecho de Av. Dr. Río de la Loza , la alternativa vial es Dr. la Vista y Eje 2 Sur

Últimas noticias

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol en vivo: Jarren Durán rompe el cero y anota 1 - 5 En el tercer juego de la fase de grupos del WCB 2026, la novena mexicana empezó a complicarse su panorama al medirse ante los norteamericanos

Suprema Corte mantiene privilegios de pensiones para jueces en Chihuahua El tribunal consideró constitucionales las disposiciones que regulan la salida anticipada de funcionarios locales luego de la reforma al Poder Judicial

Ejército Mexicano detuvo a 7 hombres con armas largas y chalecos tácticos tras denuncia anónima en Culiacán Los arrestos fueron realizados al norte de la ciudad, en el sector Valle Alto

Detienen a cuatro presuntos integrantes de una célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa en Baja California La estructura delictiva cuenta con presencia en Tijuana