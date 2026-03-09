Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 9 de marzo: cierran calzada San Antonio Abad por derrumbre de edificio

Se restablece la circulación en el cuerpo izquierdo de Av. Dr. Río de la Loza y Av. Niños Héroes, mientras manifestantes continúan con el bloqueo del cuerpo derecho de Av. Dr. Río de la Loza, la alternativa vial es Dr. la Vista y Eje 2 Sur
Manifestantes cierran ambos sentidos de Av. Dr. Río de la Loza entre Av. Niños Héroes y Digna Ochoa y Plácido, la alternativa vial es Dr. la Vista y Eje 2 Sur.
Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido contrario se habilita reversible.
Continúa cerrada la circulación en Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres con tránsito local entre 4ta Cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.
Se mantiene cerrada la circulación en Calz. San Antonio Abad con dirección al Norte a la altura de Manuel José Othón, servicios de emergencia laboran en el lugar, #AlternativaVial Eje Central, Isabel la Católica, Eje 2 y 3 Oriente.
Se reporta derrumbe de una estructura durante trabajos de demolición en la calle San Antonio Abad, a la altura de Alfredo Chavero y Gutiérrez Nájera, en la colonia Tránsito, por lo que se encuentra cerrada la circulación en San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del Metro San Antonio Abad.
Manifestación en la alcaldía Cuauhtémoc, continúa presencia de manifestantes en la zona de banqueta sobre Av. Dr. Río de la Loza y Digna Ochoa y Plácido, por lo que se mantiene el paso cerrado en la zona
El Metrobús de la Ciudad de México informó que la Línea 6 presenta retrasos en todo su recorrido, de acuerdo con la actualización del estado de servicio emitida a las 13:52 horas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre cierre de circulación en Av. de la República, en la alcaldía Cuauhtémoc; la alternativa vial es Av. México-Tenochtitlan.