México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 21 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:03 hsHoy

    México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas —la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, cuyo constante movimiento provoca la liberación de energía en forma de sismos, especialmente en la zona del Pacífico.

    Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil. Si la persona se encuentra en un inmueble, debe resguardarse e-n zonas seguras como bajo mesas resistentes o junto a muros de carga, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer. No se deben usar elevadores. En espacios abiertos, se aconseja mantenerse lejos de postes, cables y estructuras inestables.

    Después del movimiento, es importante revisar posibles daños, evacuar con precaución si es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales, ya que pueden presentarse réplicas.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoEpicentroServicio Sismológico Nacionalmexico-noticias

    Últimas noticias

    Se registra incendio en Jardines del Recuerdo, cuerpos de emergencia logran sofocarlo

    Vecinos de zonas aledañas reportaron el siniestro que fue perceptible a varios metros de distancia

    Se registra incendio en Jardines

    Iglesia de la Luz del Mundo avanza en camino a crear su propio partido político

    La propuesta del Partido Humanista alcanzó y superó los requerimientos mínimos establecidos por el IEPC

    Iglesia de la Luz del

    Pronósticos: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 20 de febrero

    Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

    Pronósticos: dónde ver los resultados

    Personas trans se manifiestan en Eje Central, exigen derecho a la vivienda digna

    La movilización se desplazó desde el Centro Histórico, exigiendo la garantía de derechos como vivienda y oportunidad laboral

    Personas trans se manifiestan en

    “Soy Frankelda”, la primera cinta mexicana en stop-motion, llega a plataformas y se gana el reconocimiento de Guillermo del Toro

    La primera película mexicana hecha totalmente en stop-motion llega al streaming, poniendo a los hermanos Ambriz en el mapa internacional

    “Soy Frankelda”, la primera cinta

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    El “manifiesto” de León XIV:

    El “manifiesto” de León XIV: la educación como última frontera contra el algoritmo

    La IA como sujeto no humano inteligente

    Las elecciones en Asia, clave para la estrategia global de Trump

    La política en modo reel

    Cómo ayuda el hinojo a controlar la presión arterial y cómo consumirlo para absorber sus nutrientes

    INFOBAE AMÉRICA

    Costa Rica denunció que empresas

    Costa Rica denunció que empresas chinas en Nicaragua reciben oro robado en la frontera

    Tras la promulgación de la Ley de Amnistía, un diputado oficialista afirmó que se otorgará la amnistía a 379 presos políticos en Venezuela

    La vieja gurú de las inversiones de Uruguay, acusada de estafar a sus clientes, busca llegar a un acuerdo para evitar la cárcel

    ¿Podría el arresto del ex príncipe Andrés acabar con la monarquía británica?

    Tatooine, la estrella de la muerte y más allá: la guía definitiva de la cronología de Star Wars para auténticos Jedi

    DEPORTES

    Los 6 eventos deportivos imperdibles

    Los 6 eventos deportivos imperdibles en 2026 que fusionan estadios con cultura y gastronomía

    Tenía un penal a favor, pero por un insólito error terminó en tiro libre para el rival: “Nunca había visto nada parecido”

    El rol de Passarella en la pelea Maradona-Toresani y el gol que evitó la hinchada de Boca el día del retorno de Diego

    La impresionante imagen que compartió Lindsey Vonn tras una nueva operación por su fractura en los Juegos Olímpicos: “He tenido algunas dificultades”

    Claudio Úbeda habló sobre el nivel de Edinson Cavani y se refirió al enojo de los hinchas de Boca Juniors en el empate ante Racing