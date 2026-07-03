Captan violento asalto y robo de vehículo a adulto mayor en Xochitepec, Morelos

Un individuo abre la puerta de un automóvil blanco y extrae a un hombre del asiento del conductor para robarle el auto, esto en la autopista Cuernavaca-Acapulco. Una mujer también se encuentra en la escena. Posteriormente, el automóvil blanco se desplaza, dejando al hombre en la incorporación al libramiento Aeropuerto–Tepetzingo, en el municipio de Xochitepec, Morelos.

La difusión de un video en redes sociales volvió a encender la preocupación por la inseguridad en carreteras y vialidades de Morelos, luego de que se diera a conocer el momento exacto en que un adulto mayor fue despojado de su vehículo por sujetos armados en el municipio de Xochitepec.

De acuerdo con las imágenes compartidas por usuarios en distintas plataformas digitales, el robo ocurrió mientras la víctima esperaba para incorporarse al libramiento Aeropuerto–Tepetzingo, una vía utilizada diariamente por automovilistas que se dirigen hacia distintos municipios del estado y usan la autopista Cuernavaca-Acapulco.

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En el video se observa cómo un sujeto armado intercepta la unidad y obliga al conductor, un adulto mayor, así como a una de sus acompañantes, a descender del automóvil. El delincuente actúa con rapidez y bajo amenazas, mientras otros vehículos permanecen detenidos en la zona debido al tráfico de la zona.

Tras bajar a las víctimas, los responsables abordan el automóvil robado y huyen con dirección al sur sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

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Denuncian aumento de inseguridad

Adulto mayor es despojado de su auto en la autopista Cuernavaca-Acapulco (especial)

La grabación comenzó a viralizarse rápidamente y generó múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes denunciaron que este tipo de asaltos y robos de vehículos se han vuelto frecuentes en distintos puntos de Morelos, especialmente en accesos carreteros y zonas que deberían tener presencia de la Guardia Nacional (GN) por estar la caseta que da a la salida al aeropuerto.

Automovilistas que transitan de manera constante por el libramiento Aeropuerto–Tepetzingo señalaron que la inseguridad en esa región ha incrementado en los últimos meses, principalmente durante horarios de baja afluencia vehicular. Algunos conductores afirmaron haber presenciado intentos de asalto similares o retenes improvisados colocados por grupos delictivos.

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Ante ello, ciudadanos exigieron mayor presencia de corporaciones de seguridad estatales y federales, así como operativos permanentes para inhibir el robo de vehículos y garantizar condiciones seguras para quienes circulan por esa vía.

Autoridades no han hablado sobre denuncias o algún detenido

Autoridades no han confirmado si existe una denuncia formal por parte de las víctimas

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el caso ni confirmado si existe una denuncia formal por parte de las víctimas. Sin embargo, el video ya es analizado por usuarios y medios locales como evidencia de la creciente violencia que enfrentan automovilistas en la entidad.

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El robo de vehículos continúa siendo uno de los delitos que más preocupa a la población en Morelos. Diversos sectores han solicitado reforzar la vigilancia en carreteras, accesos a municipios y zonas consideradas de riesgo, especialmente en puntos de conexión con la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Especialistas en seguridad han advertido que los delincuentes suelen aprovechar zonas con tráfico lento o incorporaciones vehiculares para interceptar automóviles, debido a que las víctimas tienen pocas posibilidades de escapar. También recomiendan mantener distancia entre vehículos, evitar detenerse en sitios aislados y reportar cualquier situación sospechosa al número de emergencias.

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Mientras tanto, el caso ocurrido en Xochitepec continúa generando indignación en redes sociales, donde usuarios lamentaron que incluso personas adultas mayores sean víctimas de la delincuencia en plena vía pública y a plena luz del día mientras las autoridades estatales presumen que han bajado los índices delictivos.

La circulación del video también ha servido para alertar a otros automovilistas sobre el riesgo de transitar por esa zona, especialmente durante horarios con menor presencia policial. Habitantes y conductores esperan que las autoridades implementen acciones inmediatas para evitar que este tipo de hechos sigan ocurriendo.

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