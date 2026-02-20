Refrendo vehicular 2026: fecha límite para pagar en Coahuila

México

Durante el arranque de 2026, las autoridades de Coahuila pusieron en marcha el cobro anual del refrendo vehicular, un trámite indispensable para quienes desean mantener la vigencia de placas y tarjeta de circulación.

La omisión en el pago puede traducirse en cargos adicionales cada mes, lo que convierte la puntualidad en un factor clave para los propietarios de vehículos.

Fecha límite y sanciones en el refrendo vehicular de Coahuila

El calendario para el pago del refrendo vehicular 2026 establece como fecha límite el 31 de marzo.

A partir del primero de abril, quienes no hayan realizado la contribución comenzarán a acumular recargos, los cuales aumentan en 1.5% mensual sobre el adeudo.

Las autoridades recomiendan a los contribuyentes evitar postergar el pago para no enfrentarse a multas y recargos.

El refrendo es independiente del valor comercial del automóvil y corresponde únicamente a la conservación de la validez de las placas y la tarjeta de circulación.

Costos y descuentos: Administración Fiscal General de Coahuila

El costo del refrendo vehicular para el 2026 es de 2 mil 441 pesos, según lo estipulado por la Administración Fiscal General de Coahuila. Además, quienes opten por liquidar la contribución durante febrero podrán acceder a un descuento del 8% sobre el monto total.

Durante el año anterior, la tarifa fue de alrededor de 2 mil 200 pesos, por lo que la diferencia para este ciclo resulta marginal. Las autoridades insisten en consultar los canales oficiales para posibles actualizaciones.

Pago presencial y digital

El pago puede realizarse tanto en las oficinas recaudadoras del estado como en línea a través de la plataforma Paga Fácil, disponible para tarjetas de crédito o débito. En caso de utilizar la modalidad en línea, se recomienda agendar una cita para recoger la nueva tarjeta de circulación en los módulos habilitados.

Documentos y requisitos para el trámite vehicular

Para efectuar el pago del refrendo, los conductores deben presentar los siguientes documentos tanto en original como en copia:

  • Número de placas del vehículo
  • Tarjeta de circulación
  • CURP
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

En el caso del trámite digital, será necesario contar también con un medio de pago electrónico. El comprobante de pago será enviado al correo electrónico proporcionado.

Horarios y centros de atención en Coahuila

Los módulos de atención presencial funcionan de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. La ubicación de los centros puede consultarse en los portales oficiales del estado.

La realización oportuna del trámite permite evitar cargos adicionales y garantiza que el vehículo se mantenga en regla ante las autoridades locales.

