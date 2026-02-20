México

Congreso CDMX exige a alcaldía Benito Juárez informe sobre evento en Ciudad de los Deportes

Autoridades de la demarcación deberán rendir cuentas sobre los efectos y las medidas necesarias ante el uso del espacio público

Congreso CDMX llama a declarar sobre uso de espacios públicos. Foto: (RRSS)

Ante las crecientes denuncias por el colapso en la movilidad, la inseguridad y la degradación de la calidad de vida en las inmediaciones de la Plaza México y el Estadio Ciudad de los Deportes, el Congreso de la Ciudad de México ha solicitado formalmente a la alcaldía Benito Juárez un reporte detallado sobre las acciones de contención implementadas en la zona.

​La diputada Brenda Ruiz Aguilar, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el pleno un Punto de Acuerdo dirigido al alcalde Luis Mendoza Acevedo. El objetivo es transparentar qué medidas se están tomando para mitigar el impacto negativo que generan los eventos deportivos, culturales y musicales en los residentes de la colonia Ciudad de los Deportes y áreas circundantes.

​Durante su intervención en tribuna, la legisladora enfatizó que, si bien estos recintos son focos de actividad económica y entretenimiento, la organización de eventos ha sobrepasado la capacidad de gestión de la demarcación. Según Ruiz Aguilar, las quejas vecinales no han sido atendidas de manera integral, lo que ha derivado en un deterioro constante del orden público.

El Congreso capitalino solicitó a autoridades rendir declaraciones sobre el uso de espacio público. Foto: (Congreso CDMX)

​Entre las problemáticas más críticas identificadas por los colonos se encuentran:

  • Caos vial: Saturación de calles aledañas y bloqueos en rutas principales durante los días de evento.
  • Irregularidades en vía pública: Presencia desmedida de “franeleros” y comercio informal.
  • Impacto ambiental y salud: Proliferación de basura en las aceras y niveles de ruido que exceden los límites permitidos, afectando el descanso de las familias.

​La urgencia de este llamado a cuentas se vio acentuada por las movilizaciones ciudadanas recientes. La diputada recordó que el pasado 30 de enero, habitantes de la zona se vieron obligados a realizar un bloqueo vial en la lateral del Eje 5 Sur San Antonio, a la altura de la calle Indiana.

El evento ha levantado quejas y manifestaciones por parte de los vecinos. Crédito: Cuartoscuro / Moíses Pablo Nava

​“Esta manifestación no fue un hecho aislado, sino un grito de exigencia para visibilizar afectaciones que enfrentan a diario y para demandar soluciones concretas por parte de las autoridades competentes”, señaló Ruiz Aguilar desde la tribuna.

​Tras la presentación del argumento, la Mesa Directiva del Congreso capitalino determinó turnar el Punto de Acuerdo a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. Será en esta instancia donde se analice y dictamine la propuesta para obligar a la administración de Benito Juárez a rendir cuentas sobre el uso del espacio público y los planes de protección civil y seguridad en el perímetro de ambos inmuebles.

​Con esta acción, el legislativo busca establecer un equilibrio entre el derecho al esparcimiento y la actividad económica de los recintos, y el derecho de los vecinos a un entorno seguro, ordenado y habitable.

