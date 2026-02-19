Muere la madre de Eugenia Cauduro tras una larga lucha contra el cáncer: “Le daban un año de vida”

El deceso de Silvia Rodríguez fue confirmado el 19 de febrero en el matutino Hoy. (@eugeniacauduromx / Instagram )

La actriz Eugenia Cauduro vive uno de los momentos más dolorosos de su vida personal tras el fallecimiento de su madre, Silvia Rodríguez. La señora murió a los 81 años, luego de una prolongada lucha contra el cáncer que se extendió por más de una década.

La noticia se dio a conocer en el programa Hoy, donde la periodista Martha Figueroa confirmó el deceso ocurrido la noche anterior, el 17 de febrero.

“A nuestra compañera Eugenia Cauduro le queremos enviar nuestro pésame y un abrazo grande porque anoche falleció su mamá, la señora Silvia Rodríguez, tras una lucha contra el cáncer”, expresó Figueroa al aire. Más adelante añadió: “Abrazamos fuerte a Eugenia y a toda su familia. Que descanse en paz, doña Silvia Rodríguez”.

Eugenia Cauduro compartió el proceso de su madre con la enfermedad

Aunque Cauduro siempre ha mantenido su vida privada con absoluta discreción, en 2024 compartió públicamente detalles del estado de salud de su madre, a quien los médicos le habían dado un pronóstico poco alentador años atrás.

“Le daban un año de vida, ya pasaron 11 y acaba de cumplir mi mamá 80 años rodeada de muchas de sus amigas y familia. Me siento agradecida con Dios, con sus increíbles médicos y su gran actitud que, definitivamente, ha sido la clave para dar la batalla y seguir hoy entre nosotros”, reflexionó en Instagram.

La actriz, recordada por su trabajo en Hermanas, un amor compartido, también destacó la fortaleza emocional de doña Silvia y la enseñanza que le dejó como hija. “Ella es grande y no me refiero a su edad que, por cierto, su corazón es el de una mujer de 30. Es grande por su actitud, por la guerrera incansable que ha sido durante todo este tiempo sin rendirse”, afirmó.

En 2024, Eugenia Cauduro compartió públicamente detalles del estado de salud de su madre. (@eugeniacauduromx / Instagram)

En ese mismo mensaje, Cauduro subrayó el valor de saber reconocer los límites de la vida: “Esta ha sido la enseñanza más valiosa que he aprendido de mi mamá. Cómo también saber decir hasta dónde ya no… le pido a Dios que lo que le dé de vida sea con la calidad que se merece y hasta el final verla sonreír como siempre lo ha hecho. Te amo ma”.

Las muestras de cariño hacia la actriz no se hicieron esperar en redes sociales y en medios de espectáculos. Doña Silvia Rodríguez es recordada por su entereza, su actitud positiva y la profunda huella que dejó en su familia.