México

Línea 3 del Mexicable en Naucalpan tendrá más de 200 cabinas con cámaras y wifi, confirma Edomex

Se prevé que esta nueva ruta del Estado de México traslade más de 40 mil pasajeros diariamente, revelaron autoridades mexiquenses

Guardar
Autoridades del Estado de México
Autoridades del Estado de México dieron nuevos detalles de las cabinas que operarán en la Línea 3 del Mexicable. Foto: X/ @SEMOV_Edomex.

La Línea 3 del Mexicable contará con 278 cabinas de última generación como parte de la estrategia del Gobierno del Estado de México para ofrecer viajes más cómodos y eficientes a más de 40 mil usuarios diarios durante su próxima apertura.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, las nuevas unidades buscan fortalecer la conectividad, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y optimizar la experiencia de quienes utilizan el sistema de transporte masivo y teleférico en la región.

La inversión para la instalación y puesta en marcha de estas nuevas cabinas asciende a 1.48 millones de pesos, cifra que incluye traslado, armado, montaje, revisión, operación y cromática, según informó la dependencia estatal.

Silvia Rebeca Ortega Reyes, Enlace de Seguimiento de Proyectos del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), detalló que cada cabina tendrá un diseño innovador que prioriza la seguridad y la accesibilidad.

278 cabinas en total tendrá
278 cabinas en total tendrá la nueva Línea del Mexicable, la cual será la 3 en el municipio de Naucalpan. Crédito: Cuartoscuro.

Características principales de las nuevas cabinas que tendrá la Línea 3 del Mexicable

Las nuevas cabinas del Mexicable han sido diseñadas para responder a las necesidades actuales de movilidad y seguridad, integrando tecnología de punta y elementos de accesibilidad universal.

Ortega Reyes explicó que cada unidad tiene capacidad para 10 personas, incorpora asientos ergonómicos, así como sistemas de iluminación interior y exterior mediante paneles fotovoltaicos tipo LED.

Entre los avances tecnológicos incluidos, la conectividad inalámbrica a internet (Wifi) permitirá a los usuarios navegar durante su traslado.

Además, las cabinas disponen de videovigilancia con cámaras internas, altavoces y pasamanos, lo que refuerza la seguridad y la comodidad de los pasajeros.

Este es el avance de construcción del Mexicable Línea 3. (Secretaría de Movilidad del Estado de México/FB)

Ruta 3 Naucalpan: Detalles de las cabinas de la nueva Línea de Mexicable en el Edomex

Los aspectos más destacados de las cabinas, según la Secretaría de Movilidad del Estado de México, son:

  • Accesibilidad universal: Permiten el ingreso y traslado de personas en silla de ruedas, con muletas o discapacidad visual. El diseño también admite bicicletas y perros guía acompañantes.
  • Eficiencia energética: Las cabinas pesan 10 por ciento menos que modelos anteriores, lo que reduce el consumo energético del teleférico.
  • Materiales sostenibles: El 97 por ciento de los materiales empleados son reutilizables y el 68 por ciento pueden reciclarse, lo que refuerza el compromiso ambiental del proyecto.
  • Iluminación avanzada: Incorporan paneles LED tanto en el interior como en el exterior, mejorando la visibilidad y seguridad en todo momento.
  • Seguridad integral: El sistema de cámaras y la presencia de altavoces contribuyen a un ambiente más seguro para todos los usuarios.

Según lo reportado por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, el proceso de instalación contempla la revisión de la operación de cada cabina antes de su entrada en funcionamiento, asegurando así su correcto desempeño y la satisfacción de los pasajeros que viajan diariamente entre zonas como Naucalpan y otros puntos del Estado de México.

Así van los avances en
Así van los avances en la futura estación Cuatro Caminos del Mexicable. Foto: X/@SntVTC.

Temas Relacionados

MexicableEstado de MéxicoEdomexLínea 3 MexicableLínea 3Delfina Gómezmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.8 en Pinotepa Nacional

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca: se registra

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

En el que hubiera sido el cumpleaños número 78 del ‘Príncipe de la canción’, la funcionaria y la familia del intérprete le rindieron un homenaje público

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco,

Temblor hoy 17 de febrero en México: reportan sismo de magnitud 5.0 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 17 de febrero

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

La agenda de la Selección Mexicana incluirá duelos confirmados ante Islandia, Portugal y Bélgica

México suma tres amistosos en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de febrero: Av Insurgentes presenta retrasos debido a la presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a más de 60

Sentencian a más de 60 años de prisión a “El Nariz”, líder de la Familia Michoacana en el Valle de Toluca

Operativa Barredora estaría detrás del triple homicidio en el bar Sala de Despacho de Puebla

Identifican participación de al menos seis personas en atentado contra diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

Dos personas fueron procesadas por las mantas donde amenazaban de muerte al cantante de narcocorridos Javier Rosas en Sonora

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco,

Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, coloca placa en casa de José José junto a Anel Noreña y José Joel

Lupita Villalobos se burla de la polémica entre Alana Flores y Samadhi Zendejas en Supernova Génesis

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 17 de febrero

Supernova Génesis aclara los motivos por los que se canceló la pelea de Alana y Samadhi: ¿quiénes podrían ocupar su lugar?

El penthouse de Luis Miguel en Miami, testigo de romances y misterios, busca nuevo dueño por USD 5 millones

DEPORTES

México suma tres amistosos en

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

Santos retira de su estadio a aficionados por protestar

Keylor Navas podría dejar a Pumas e interesa en la MLS

FMF confirma que el Estadio Ciudad de México sí será sede del México vs Portugal, pese a rumores de retrasos

Puebla vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026