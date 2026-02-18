Línea 3 del Mexicable en Naucalpan tendrá más de 200 cabinas con cámaras y wifi, confirma Edomex

Autoridades del Estado de México dieron nuevos detalles de las cabinas que operarán en la Línea 3 del Mexicable. Foto: X/ @SEMOV_Edomex.

La Línea 3 del Mexicable contará con 278 cabinas de última generación como parte de la estrategia del Gobierno del Estado de México para ofrecer viajes más cómodos y eficientes a más de 40 mil usuarios diarios durante su próxima apertura.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, las nuevas unidades buscan fortalecer la conectividad, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y optimizar la experiencia de quienes utilizan el sistema de transporte masivo y teleférico en la región.

La inversión para la instalación y puesta en marcha de estas nuevas cabinas asciende a 1.48 millones de pesos, cifra que incluye traslado, armado, montaje, revisión, operación y cromática, según informó la dependencia estatal.

Silvia Rebeca Ortega Reyes, Enlace de Seguimiento de Proyectos del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), detalló que cada cabina tendrá un diseño innovador que prioriza la seguridad y la accesibilidad.

278 cabinas en total tendrá la nueva Línea del Mexicable, la cual será la 3 en el municipio de Naucalpan. Crédito: Cuartoscuro.

Características principales de las nuevas cabinas que tendrá la Línea 3 del Mexicable

Las nuevas cabinas del Mexicable han sido diseñadas para responder a las necesidades actuales de movilidad y seguridad, integrando tecnología de punta y elementos de accesibilidad universal.

Ortega Reyes explicó que cada unidad tiene capacidad para 10 personas, incorpora asientos ergonómicos, así como sistemas de iluminación interior y exterior mediante paneles fotovoltaicos tipo LED.

Entre los avances tecnológicos incluidos, la conectividad inalámbrica a internet (Wifi) permitirá a los usuarios navegar durante su traslado.

Además, las cabinas disponen de videovigilancia con cámaras internas, altavoces y pasamanos, lo que refuerza la seguridad y la comodidad de los pasajeros.

Este es el avance de construcción del Mexicable Línea 3. (Secretaría de Movilidad del Estado de México/FB)

Ruta 3 Naucalpan: Detalles de las cabinas de la nueva Línea de Mexicable en el Edomex

Los aspectos más destacados de las cabinas, según la Secretaría de Movilidad del Estado de México, son:

Accesibilidad universal: Permiten el ingreso y traslado de personas en silla de ruedas, con muletas o discapacidad visual. El diseño también admite bicicletas y perros guía acompañantes.

Eficiencia energética: Las cabinas pesan 10 por ciento menos que modelos anteriores, lo que reduce el consumo energético del teleférico.

Materiales sostenibles: El 97 por ciento de los materiales empleados son reutilizables y el 68 por ciento pueden reciclarse, lo que refuerza el compromiso ambiental del proyecto.

Iluminación avanzada: Incorporan paneles LED tanto en el interior como en el exterior, mejorando la visibilidad y seguridad en todo momento.

Seguridad integral: El sistema de cámaras y la presencia de altavoces contribuyen a un ambiente más seguro para todos los usuarios.

Según lo reportado por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, el proceso de instalación contempla la revisión de la operación de cada cabina antes de su entrada en funcionamiento, asegurando así su correcto desempeño y la satisfacción de los pasajeros que viajan diariamente entre zonas como Naucalpan y otros puntos del Estado de México.

Así van los avances en la futura estación Cuatro Caminos del Mexicable. Foto: X/@SntVTC.