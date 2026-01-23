Línea 3 del Mexicable: así avanza la construcción de la ruta que conectará Naucalpan con Cuatro Caminos

Avanza la construcción de la Línea III del Mexicable (X/ @SEMOV_Edomex)

El Gobierno del Estado de México, a cargo de Delfina Gómez Álvarez, informó que la construcción de la Línea III del Mexicable en Naucalpan registra un avance del 65%, con lo que se prevé beneficiar a más de 700 mil habitantes de colonias de difícil acceso en la zona poniente del Valle de México.

Esta nueva ruta conectará la zona de Naucalpan, en el Estado de México, con el norte de la capital pues se prevé que la ruta del Mexicable llegue a Cuatro Caminos y permita el transbordo a la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Cabe recordar que la construcción de esta tercera línea del Mexicable empezó en noviembre de 2024, por lo que la obra civil lleva un año y dos meses, por ello la Secretaría de Movilidad del Edomex (Semov Edomex) actualizó los más recientes avances.

Así avanza la construcción de la Línea 3 de Mexicable Edomex

Avanza construcción de la Línea III del Mexicable (X/ @SEMOV_Edomex)

La nueva línea del sistema de teleférico tendrá una extensión de poco más de 9.5 kilómetros y contará con 10 estaciones, lo que permitirá conectar de forma ágil y segura a miles de personas diariamente.

El proyecto contempla la operación de 278 cabinas, que brindarán servicio a 40 mil usuarios todos los días y reducirán el tiempo de traslado de más de una hora a solo 30 minutos, lo que significa disminuir en dos terceras partes el tiempo que actualmente se requiere para recorrer la zona.

La Línea III del Mexicable integrará su recorrido con la Línea 2 del Metro CDMX, a través de la estación Mexipuerto Cuatro Caminos, lo que facilitará la movilidad de los habitantes de Naucalpan hacia otras áreas del Valle de México.

La Línea III del Mexicable integrará su recorrido con la Línea 2 del Metro CDMX (Secretaría de Movilidad del Estado de México/FB)

En cuanto a los trabajos de obra civil, las autoridades destacaron los avances en la estación denominada La Tolva, donde se instalarán tres equipos de potencia: uno alimentará de energía la línea troncal que va de la estación Cuatro Caminos a La Tolva; el segundo abastecerá a la Antena “A”, que conecta La Tolva con Izcalli Chamapa; y el tercero proveerá energía a la Antena “B”, que va de La Tolva a Lomas del Cadete.

¿Cuándo terminará la construcción de la Línea III del Mexicable?

De acuerdo con Juan Manuel Carrillo, encargado de obra de la Línea III del Mexicable del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (Sitramytem), se espera que a finales de 2026 se concluya al 100% la obra civil y que el sistema entre en operación durante el primer trimestre de 2027. Además, el funcionario explicó que, una vez terminada la obra civil, se realizarán pruebas electromecánicas y ajustes a los niveles de las canastillas en seis de las 10 estaciones.

Estaciones de la Línea 3 del Mexicable:

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, estas son las 10 estaciones que componen la Línea 3 del Mexicable.

Estaciones de la Línea 3 del Mexicable (X/@SEMOV_Edomex)

Cuatro Caminos

Lázaro Cárdenas/ Chimalpopoca

El molinito

Zomeyucan

Centenario

Río Blanco

Antena : 1

Parque Hormiga

Izacalli Chamapa

Antena 2:

Sierra Hidalgo

Lomas de Cadete