México

Capturan a “La Madam”, presunta líder de una célula dedicada al robo de vehículos y motocicletas en CDMX

La mujer fue localizada en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos con dosis de drogas

Foto: SSC
Evelin Berenice “N”, alias “La Madam”, fue detenida por policías de la Ciudad de México cuando se encontraba a bordo de un vehículo en calles de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Su arresto se llevó a cabo en una acción coordinada entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes ubicaron a través de las cámaras de videovigilancia la unidad que circulaba de manera errática.

Al hallarla en Circuito Escolar y calle Ahuilazapan, de la colonia La Pila, oficiales de campo acudieron al sitio y le marcaron el alto para realizar una revisión preventiva a su vehículo.

Durante la inspección, los uniformados localizaron 25 envoltorios con posible cocaína, 7 bolsitas con aparente marihuana y una placa de circulación de una motocicleta con reporte de robo.

La mujer, de 30 años de edad, fue detenida y puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Presunta líder de una célula delictiva

Foto: SSC
Trabajos de inteligencia e investigación permitieron a las autoridades saber que el automóvil en el que fue localizada está relacionado con el robo de un vehículo ocurrido el 12 de febrero en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Eveline Berenice “N”, alias “La Madam”, es identificada como presunta líder de una célula delictiva dedicada al robo de motocicletas y vehículos, la cual mantiene operaciones en las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

