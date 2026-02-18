Capturan a “La Madam”, presunta líder de una célula dedicada al robo de vehículos y motocicletas en CDMX

Foto: SSC

Evelin Berenice “N”, alias “La Madam”, fue detenida por policías de la Ciudad de México cuando se encontraba a bordo de un vehículo en calles de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Su arresto se llevó a cabo en una acción coordinada entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes ubicaron a través de las cámaras de videovigilancia la unidad que circulaba de manera errática.

Al hallarla en Circuito Escolar y calle Ahuilazapan, de la colonia La Pila, oficiales de campo acudieron al sitio y le marcaron el alto para realizar una revisión preventiva a su vehículo.

Durante la inspección, los uniformados localizaron 25 envoltorios con posible cocaína, 7 bolsitas con aparente marihuana y una placa de circulación de una motocicleta con reporte de robo.

La mujer, de 30 años de edad, fue detenida y puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Presunta líder de una célula delictiva

Trabajos de inteligencia e investigación permitieron a las autoridades saber que el automóvil en el que fue localizada está relacionado con el robo de un vehículo ocurrido el 12 de febrero en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Eveline Berenice “N”, alias “La Madam”, es identificada como presunta líder de una célula delictiva dedicada al robo de motocicletas y vehículos, la cual mantiene operaciones en las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Detienen a “El Bebelín”, integrante de la Anti Unión Tepito y objetivo prioritario en CDMX

Una reciente detención ocurrida en la capital fue la de Eduardo Sánchez, conocido como “El Bebelín”, uno de los objetivos prioritarios para las autoridades capitalinas en la lucha contra el narcotráfico.

El sujeto fue detenido el jueves 12 de febrero en la alcaldía Iztacalco, derivado de trabajos de investigación luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibió una denuncia sobre actividad sospechosa en un domicilio de la avenida Azúcar y la calle Centeno de la colonia Granjas México.

Al arribar al sitio, los policías atendieron a una mujer que señaló que uno de los sujetos que se encontraban en el sitio estaba alterando el orden y los amenazaba diciendo que formaba parte de una organización delincuencial.

Información obtenida por Infobae México refiere que Eduardo Sánchez es identificado como presunto integrante de la Anti Unión Tepito, un grupo relacionado con la venta y distribución de drogas en varios puntos de la capital.

Además, se le vincula con homicidios dirigidos contra miembros de la organización rival conocida como La Unión Tepito.

Durante su arresto, las autoridades le aseguraron 1 arma de fuego con 2 cartuchos útiles, 10 envoltorios con aparente cocaína en polvo y una bolsa con posible cristal.