México

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 16 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes


06:26 hsHoy

México registra actividad sísmica constante debido a su ubicación en una de las zonas tectónicas más activas del planeta. El territorio se asienta sobre la interacción de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos y la de Norteamérica, cuyo movimiento genera acumulación de energía que, al liberarse, provoca temblores. Esta dinámica se concentra sobre todo frente a las costas del Pacífico mexicano.

La subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra algunos de los sismos más intensos del mundo. Por esta razón, estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima presentan una alta recurrencia de movimientos telúricos, muchos de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles, pero otros con potencial destructivo.

Además de los sismos originados en la costa, México también experimenta temblores generados por fallas geológicas internas, lo que explica movimientos en el centro del país. En el caso de la Ciudad de México, aunque no es zona epicentral, los sismos suelen sentirse con mayor intensidad debido a que gran parte de la capital está construida sobre suelos lacustres, los cuales amplifican las ondas sísmicas y prolongan su duración.

