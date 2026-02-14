Discutió con su pareja y en venganza mató a una menor en el Estado de México

Eric feminicida san antonio la isla edomex

Las autoridades del Estado de México detuvieron a Eric “N” tras ejecutar una orden de aprehensión relacionada con el probable feminicidio de una menor de edad. Los hechos ocurrieron en un domicilio de San Antonio La Isla el 26 de enero de 2026, cuando el acusado se encontraba en compañía de su pareja sentimental y la víctima.

De acuerdo con las primeras diligencias, durante una discusión en el interior de la vivienda, Eric “N” habría agredido físicamente a la menor, provocando lesiones que requirieron atención médica inmediata. Tras su traslado a un hospital, los médicos confirmaron el fallecimiento de la niña debido a la gravedad de las heridas.

El Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar responsabilidades. Las pruebas recabadas permitieron solicitar una orden de aprehensión ante un juez, quien la concedió luego de analizar los elementos presentados por la fiscalía.

Tras la detención, Eric “N” fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales. Será un juez quien determine la situación legal del imputado, conforme avance el proceso penal.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de este caso se suma a los esfuerzos institucionales para combatir los delitos contra las mujeres en la entidad. Las autoridades reiteraron que toda persona señalada por la ley debe ser considerada inocente, a menos que exista una sentencia definitiva que indique lo contrario.

El organismo investigador puso a disposición de la ciudadanía canales para denunciar cualquier hecho delictivo, incluyendo un correo electrónico, una línea telefónica y una aplicación para dispositivos móviles. Estos mecanismos buscan facilitar la recepción de denuncias y fortalecer la atención a víctimas.

El caso de San Antonio La Isla continúa bajo indagatoria, mientras las autoridades insisten en la importancia de la participación ciudadana para denunciar situaciones de violencia.

11 municipios con alerta de género

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno estatal mexiquense redujo los feminicidios, sobre todo en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género, se realizaron mil 597 traslados de probables responsables de delitos cometidos contra mujeres y familias, y se ejecutaron 154 acciones de búsqueda.

Además, se brindó acompañamiento a 201 personas víctimas de violencia, se detuvieron a 39 personas, de las cuales 35 fueron presentadas ante el Ministerio Público y cuatro ante el Juez Cívico, por su probable participación en delitos relacionados con violencia de género.

En un comunicado del gobierno estatal se informa que el Juzgado LIBRE-Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación- iniciará operaciones de manera prioritaria en municipios con alerta y doble alerta de género.

Este juzgado fue concebido como un órgano jurisdiccional especializado, permanente y de alcance estatal, enfocado en brindar protección inmediata a mujeres en situación de violencia.

Asimismo, esta instancia operará las 24 horas del día, los 365 días del año, con facultades para dictar órdenes y medidas de protección urgentes para reducir los tiempos de respuesta, disminuir riesgos y garantizar acompañamiento continuo a las víctimas, se agrega en el comunicado.

Respecto a la baja en feminicidios, el gobierno estatal señala que fue gracias a que los Operativos Violeta se aplicaron de manera permanente, por presencia de la Policía de Género en colonias, transporte y espacios públicos de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género.

En 2025 se registró una disminución de 24.66 por ciento en la entidad, comparado con 2024, cifras en la que se refleja la coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Poder Judicial estatal a través de la creación de los juzgados libres.

Feminicidios de menores de 0 a 17 años

Las cifras de incidencia delictiva del fuero común 2015-2025 que publica el SESNSP demuestran que esta forma de violencia contra las mujeres de entre 0 y 17 años ha disminuido en el país durante el último año: mientras de enero a diciembre de 2024 se registraron 79 incidentes de este delito contra niñas y adolescentes a nivel nacional,los feminicidios de niñas y adolescentes en México disminuyeron a 63 en los mismos meses de 2025.