Fase 1 de contingencia ambiental se mantiene en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular

Foto: Cuartoscuro

La tarde de este 13 de febrero de 2026 la Fase 1 de contingencia ambiental sigue activa en la Zona Metropolitana del Valle de México. Según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), esta medida busca limitar la exposición de la población al ozono y reducir los riesgos para la salud, así como frenar la emisión de contaminantes.

El fenómeno responde a condiciones meteorológicas adversas en la región centro del país. Un sistema de alta presión mantiene la atmósfera estable y con vientos débiles sobre el Valle de México. Esta situación, sumada a una radiación solar intensa, facilita la formación y acumulación de ozono en niveles que superan lo saludable.

Poca circulación del aire genera que prevalezcan contaminantes

La combinación de estabilidad atmosférica y poca circulación del aire ha sido señalada como causa directa de la persistencia de contaminantes. Los expertos advierten que este patrón meteorológico tiende a prolongarse en el centro del territorio nacional durante varios días, lo que puede agravar los niveles de ozono si no se modifican las condiciones.

Las instituciones responsables, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, mantienen un monitoreo constante sobre la calidad del aire. El seguimiento de los datos meteorológicos constituye la base para decidir la continuidad o levantamiento de la contingencia.

Está previsto que la próxima actualización oficial se difunda este viernes 13 de febrero a las 20:00 horas, aunque el boletín podría publicarse antes si se registran cambios significativos en las condiciones ambientales.

Así se mantiene el Hoy No Circula

Las medidas para reducir la contaminación durante la Fase I de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México incluyen restricciones específicas a la circulación vehicular y a ciertas actividades industriales. Las disposiciones vigentes son las siguientes:

No podrán circular los vehículos con holograma de verificación 2.

Los automóviles con holograma 1 cuyo último dígito de placa coincida con los establecidos en el calendario oficial también deberán suspender su circulación.

La restricción se extiende a vehículos sin holograma de verificación, incluidas las unidades con placas foráneas.

Adicionalmente:

Se aplican límites de circulación para vehículos de carga en horarios determinados.

Algunas industrias con alto potencial contaminante deben reducir o suspender operaciones según las indicaciones de las autoridades ambientales.

El Programa Hoy No Circula opera de 5:00 a 22:00 horas, o hasta que las concentraciones de contaminantes permitan levantar las restricciones.

La prohibición aplica a:

Vehículos con holograma 2 .

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa: 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00 con engomado azul y terminación de placa 0 y 9.