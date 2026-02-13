México

Así es el proceso para recibir la constancia de la CURP biométrica

Así se podrá descargar la constancia de la nueva CURP biométrica

Constancia de la CURP biométrica.
Constancia de la CURP biométrica. (Infobae México).

El trámite de la CURP biométrica incorpora datos únicos como huellas dactilares, fotografía e iris, lo que representa un avance en protección contra el robo de identidad y facilita la integración con el Sistema Nacional de Salud.

Para solicitar la CURP biométrica, es necesario acudir personalmente a los módulos habilitados, cuya ubicación puede consultarse en los portales oficiales.

En Ciudad de México existen ocho puntos de atención del RENAPO distribuidos en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Las oficinas del Registro Civil de cada estado también gestionan este trámite, y se requiere agendar cita previa a través del sitio oficial.

Durante el registro, el personal recaba los datos biométricos bajo estrictos protocolos de protección de datos, en cumplimiento de la legislación vigente.

Se espera que las modificaciones
Se espera que las modificaciones a la ley que avalan este documento entren pronto en vigor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cómo obtener la constancia

La nueva CURP biométrica en México ya puede tramitarse y su constancia se enviará directamente al correo electrónico proporcionado durante el registro, según informó el Gobierno federal.

La entrega de dicha constancia se realiza en dos etapas: primero, se envía al correo electrónico registrado; luego, se habilita la descarga de la versión física desde el portal de RENAPO.

El proceso, según se informa, es voluntario, gratuito y, aunque por ahora no sustituye a otras identificaciones, se estima su requerimiento en trámites oficiales más adelante.

Además, durante 2026 se prevé la posibilidad de gestionar el documento en formato digital a través de la plataforma Llave MX, ampliando así el acceso para la ciudadanía.

El proceso exige presentar una identificación oficial vigente, como la credencial del INE, acta de nacimiento o carta de naturalización, y comprobante de domicilio reciente.

La actualización es completamente gratuita y no sustituye documentos existentes; las autoridades subrayan que cualquier cobro asociado al trámite es irregularidad.

CURP Biométrica 2026 en CDMX
CURP Biométrica 2026 en CDMX (Facebook: Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz)

La CURP biométrica se inscribe también en la estrategia de modernización de la identidad digital nacional, bajo la Plataforma Única de Identidad (PUI), que permitirá la validación cruzada para consultas gubernamentales y procesos de localización de personas.

El registro de los datos biométricos es potestad personal y requiere consentimiento expreso, conforme lo establece el Artículo 91 Bis del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La implementación de la CURP biométrica busca combatir el robo de identidad y agilizar el acceso a servicios públicos y privados, según lo informado por el gobierno.

Para adultos mayores, la integración de biometría se busca que facilite los trámites subsidiarios y asistenciales, mientras que el cruce de registros oficiales evitaría duplicidades y mejoraría la verificación en procesos de salud.

El avance digital buscaría situar a México hacia sistemas de identidad más seguros, en sintonía con la evolución del marco legal y tecnológico. Sin embargo, no deja de ser tema de duda en redes, para quienes no están seguros de participar en este programa.

