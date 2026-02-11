CURP biométrica: esta es la edad mínima que debes tener para realizar el trámite

La CURP en México ahora incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2026, el Gobierno de México impulsa una nueva fase de la CURP biométrica, un documento de identidad que integra fotografía, huellas dactilares, escaneo facial e imagen del iris, alineado a estándares internacionales para reforzar la seguridad y la precisión en la identificación ciudadana.

Aunque la expedición de la CURP biométrica es actualmente voluntaria, las autoridades federales han advertido que podría convertirse en un requisito obligatorio en los próximos años.

Los trámites para los cuales podría ser solicitada es para aquellos esenciales tales como la inscripción escolar, el acceso a becas, la afiliación a servicios de salud, apertura de cuentas bancarias y la recepción de apoyos gubernamentales.

Ante este panorama, la incorporación de menores de edad en este proceso ha generado inquietud entre madres, padres y tutores legales debido a las dudas con respecto a cómo será el proceso en los más pequeños.

Un trámite temprano puede evitar complicaciones y ayudar a proteger a los menores en situaciones imprevistas, según explican fuentes oficiales.

Cuál es la edad mínima para tramitar la CURP biométrica

Respecto a este teman, cabe mencionar que las autoridades han aclarado que el registro biométrico para niñas, niños y adolescentes está permitido siempre que exista la autorización y el acompañamiento presencial del responsable legal.

Al respecto es importante destacar que la toma de los datos biométricos completos solo aplica para niños mayores de 5 años, a quienes se les toma fotografía del rostro, iris y huella dactilar.

Sin embargo, en niños menores de 5 años solo se tomará fotografía del rostro y el iris. En estos pequeños no se toma huella dactilar debido a que aún no se encuentra bien definida.

Como es evidente, la presencia física del menor en el módulo es indispensable, ya que los datos biométricos no pueden ser recabados por terceros ni mediante poderes legales.

Toda la información recogida se integra en la Plataforma Única de Identidad, lo que busca aumentar la protección y facilitar la localización de menores en casos de desaparición o extravío, como enfatizó la misma fuente.

El procedimiento requiere acudir a un módulo oficial de la RENAPO o del Registro Civil y entre los documentos necesarios para los menores figuran la CURP actualizada y el acta de nacimiento.

El adulto responsable debe presentar además su propia CURP biométrica, una identificación oficial vigente con fotografía —puede ser INE, pasaporte, cédula profesional o licencia— un correo electrónico en uso y, si corresponde, el documento legal que acredite la tutela.

Toda la información biométrica recabada se integra en la Plataforma Única de Identidad, facilitando la localización de menores en caso de desaparición o extravío. (Gobierno de México)

Recomendaciones para obtener su CURP biométrica

La recomendación de las autoridades es agendar cita previamente en el sitio oficial de la RENAPO, seleccionar el servicio para el registro de datos biométricos, definir fecha y horario, y descargar la confirmación, la cual es obligatoria para completar el trámite el día asignado.

En la Ciudad de México, la CURP biométrica se tramita en módulos de la Dirección General del Registro Nacional de Población y del Registro Civil. En el resto del país, el trámite está disponible en las oficinas del Registro Civil de cada entidad federativa. El servicio es gratuito.

A pesar de que la CURP biométrica no es todavía obligatoria, realizar el trámite de manera anticipada puede evitar contratiempos en el futuro y garantizar el acceso oportuno de menores a servicios educativos, de salud y programas institucionales.