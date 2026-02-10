Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 10 de febrero: hay vehículo descompuesto en carriles laterales de Viaducto a la altura de Calzada de Tlalpan

Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Se cumplen más de 19 horas del cierre a la vialidad de avenida Parque Lira y Gobernador Agustín Vicente Eguia, alcaldía Miguel Hidalgo, por manifestantes. Alternativa vial: Anillo Periférico, Circuito Interior y Av. Constituyentes.

Hay reducción de carriles por atención de accidente , donde un automóvil se sale del camino en la autopista México-Cuernavaca , km 67, dirección CDMX . Tráfico en la zona.

Vehículo descompuesto en carriles laterales de Viaducto a la altura de Calzada de Tlalpan antes de Periférico .

Últimas noticias

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa En la Mañanera, el secretario de Seguridad dio detalles del caso

Esta sería la cifra que Cruz Azul y Tigres habrían acordado por el traspaso de Nico Ibáñez La negociación se resolvió luego de más de un día de conversaciones entre ambos clubes

Linet Puente planea demandar a su exesposo tras varios años separados: “No se hace cargo de nada” Entre contratos televisivos y crianza, la periodista enfrenta obstáculos emocionales en busca de soluciones para el bienestar de su familia

Selección mexicana de sóftbol conoce los criterios de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 México busca repetir lo conseguido en Tokio 2020, donde terminaron en la cuarta posición