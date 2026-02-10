Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 10 de febrero: hay vehículo descompuesto en carriles laterales de Viaducto a la altura de Calzada de Tlalpan

Vehículo descompuesto en carriles laterales de Viaducto a la altura de Calzada de Tlalpan antes de Periférico.
Hay reducción de carriles por atención de accidente, donde un automóvil se sale del camino en la autopista México-Cuernavaca, km 67, dirección CDMX. Tráfico en la zona.
Se cumplen más de 19 horas del cierre a la vialidad de avenida Parque Lira y Gobernador Agustín Vicente Eguia, alcaldía Miguel Hidalgo, por manifestantes. Alternativa vial: Anillo Periférico, Circuito Interior y Av. Constituyentes.
