Nagibe Abudd asegura ser testigo de violencia de Imelda Tuñón hacia Julian Figueroa

Nagibe Abbud ha externado públicamente su apoyo hacia Maribel Guardia en su proceso legal contra su nuera. (Fotos: @nagibeabbud, @imetunon, Instagram)

Imelda Tuñón continúa en medio de la polémica tras la difusión de un video donde se observa a la actriz discutiendo con su entonces esposo Julián Figueroa.

En la grabación, publicada por el periodista Javier Ceriani, la cantante golpea su cabeza contra una toalla en el suelo, mientras Julián le advierte que ya tiene todo documentado en caso de una acusación de maltrato. Durante el intercambio, también menciona que Imelda supuestamente le arrojó acetona en los ojos, mientras ella insiste en que se retire del lugar.

Dicha grabación reavivó el debate sobre la relación y provocó nuevas declaraciones por parte de allegados al hijo de Maribel Guardia y testigos, entre ellos, Nagibe Abudd, ex amiga de Imelda, quien decidió hablar nuevamente en el programa de Javier Ceriani. “He sido testigo de muchas discusiones y lo que se ve en los videos es solo una parte. Hay cosas peores que podrían salir a la luz”, aseguró Abudd.

La examiga de Imelda decidió hablar nuevamente en el programa del periodista Javier Ceriani. (Instagram imetunon)

Durante la entrevista, Nagibe relató episodios donde presenció supuestas agresiones físicas y verbales de Imelda hacia Julián, así como situaciones en las que, según su testimonio, también hubo violencia contra el hijo de la pareja. “Vi muchas veces a Imelda bajo el efecto de drogas y alcohol. Cuando estaba así, le pegaba a Julián y hasta al niño”, afirmó.

Abudd subrayó que, en su experiencia, el hijo de Joan Sebastian trataba de proteger a Imelda y a su pequeño José Julián, y que grabó los enfrentamientos por recomendación de familiares ante la posibilidad de ser acusado falsamente.

De igual manera, Nagibe Abudd atribuyó esta inacción a la influencia de abogados con contactos y a un entorno que, según ella, infunde temor entre los allegados. “Muchos tienen miedo porque Imelda conoce gente poderosa. Por eso hay quienes prefieren no hablar”, expresó.

En la grabación publicada por el periodista Javier Ceriani, la cantante golpea su cabeza contra una toalla en el suelo. (@javierceriani)

Abudd criticó que Imelda Tuñón utilice el argumento de la presunta violencia de género como defensa, considerando que esto desvirtúa las verdaderas situaciones de violencia doméstica que viven muchas mujeres. “Ella solo busca llamar la atención y causar lástima. Aquí la única víctima real es el niño, que sufre las consecuencias de todo esto”, concluyó.

A pesar de que el periodista argentino difundió el material días atrás y varios medios lo replicaron, Imelda Garza Tuñón no se había pronunciado hasta un reciente encuentro con la prensa. Donde Tuñón aseguró que era ella quien habría sido víctima de violencia por parte de Julián, y señaló que en relación con el video, experimentó un ataque de pánico.