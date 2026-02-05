México

A qué hora de México se estrena ‘Heated Rivalry’, el drama LGBT que está conquistando a la audiencia

Los seis capítulos de la serie por fin estarán disponibles en nuestro país

Heated Rivalry ha sido un
Heated Rivalry ha sido un éxito en Estados Unidos y Canadá, ahora toca a Latinoamérica (HBO)

El inminente estreno de la serie Heated Rivalry ha generado gran expectación entre los seguidores de la literatura LGBT y las producciones contemporáneas inspiradas en novelas.

HBO Max confirmó que, a partir del 6 de febrero, la serie estará disponible en México y otros países de América Latina, cubriendo así el amplio deseo del público hispanohablante que aguardaba su llegada tras el éxito registrado en Canadá y Estados Unidos.

Los seis capítulos de la primera temporada estarán disponibles en HBO Max, lo que marca el inicio de su distribución oficial para el público latinoamericano.

En México, Heated Rivalry estará disponible desde medianoche, por lo que en unas horas podrás disfrutarla.

¿De qué trata ‘Heated Rivalry’?

(HBO Max)
(HBO Max)

Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta televisiva reside en la interpretación de los actores Connor Storrie y Hudson Williams como Shane Hollander e Ilya Rozanov, respectivamente.

Este proyecto narra la vida de dos jugadores de hockey profesional cuya histórica rivalidad dentro del hielo evoluciona hacia un romance intenso y reservado.

Otro elemento clave de la serie es su origen literario: Heated Rivalry se basa principalmente en el libro de la saga “Game Changer” de la autora Rachel Reid, en el que se explora en profundidad la relación entre ambos atletas.

Heated Rivalry - serie canadiense
Heated Rivalry - serie canadiense llega pronto a HBO Max en América Latina (Captura: Crave)

Para Connor Storrie y Hudson Williams, este trabajo significó su primer papel protagónico. Hasta el lanzamiento de la serie, ambos intérpretes eran poco conocidos en la industria, un factor que añade atractivo al fenómeno que rodea a Heated Rivalry y al reconocimiento que han conseguido en un corto periodo.

Connor Storrie y Hudson Williams en los Globos de Oro

REUTERS/Daniel Cole
REUTERS/Daniel Cole

El impacto de Heated Rivalry atravesó fronteras y llevó a Hudson Williams y Connor Storrie hasta uno de los escenarios más codiciados del espectáculo: la reciente gala de los Globos de Oro. La presencia de los actores en la ceremonia se convirtió en uno de los momentos más comentados, impulsados por una comunidad de seguidores que creció de forma vertiginosa en redes sociales.

La noche incluyó un guiño a los fanáticos de la serie cuando los intérpretes subieron al escenario para entregar un premio. Allí, ambos dieron vida a un breve sketch, en el que Storrie exhibió su nerviosismo y Williams le sugirió que se calmara imaginando al público en una situación inusual.

La repercusión de la serie no solo se sintió durante la ceremonia. En la alfombra roja, Williams y Storrie acapararon la atención de la prensa estadounidense. En diálogo con el programa CBS Mornings, Storrie recordó el brusco giro en su carrera: “El cambio fue muy rápido; pasé de servir mesas a mudarme al extranjero para un nuevo proyecto”.

La fuerza de la fanbase y el magnetismo de sus protagonistas reafirman el fenómeno global que representa Heated Rivalry.

