Kéfir de coco: beneficios y cómo preparar la alternativa vegana de los búlgaros de leche

Se trata de una bebida que combina coco y granos de kéfir de agua, apta para veganos y personas con intolerancia a la lactosa

El kéfir de coco es ideal para los intolerantes a la lactosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kéfir de coco se ha consolidado como una de las bebidas probióticas más buscadas por quienes desean alternativas saludables, naturales y veganas.

A diferencia del kéfir o búlgaros de leche, este fermentado se elabora con agua de coco y granos de kéfir de agua, lo que lo convierte en una opción libre de lactosa, apta para personas con intolerancia a la lactosa o quienes siguen dietas basadas en plantas.

Su sabor ligeramente ácido y efervescente, junto con su contenido de probióticos, lo hace ideal tanto para el consumo diario como para complementar hábitos de vida saludables.

El auge del kéfir de coco se debe no solo a su perfil nutricional, sino también a su versatilidad: puede consumirse solo, mezclado con jugos naturales o incorporado en batidos y postres.

Beneficios del kéfir de coco

El aceite de coco es un producto versátil utilizado en cocina, belleza y cuidado personal por sus múltiples beneficios. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kéfir de coco ofrece una amplia gama de beneficios respaldados por la nutrición funcional y la ciencia de los probióticos. Entre sus ventajas más relevantes se encuentran:

  • Mejora la digestión: los probióticos presentes en el kéfir de coco ayudan a equilibrar la microbiota intestinal, favoreciendo la absorción de nutrientes y reduciendo molestias digestivas como hinchazón o estreñimiento.
  • Refuerza el sistema inmunológico: las bacterias beneficiosas fortalecen la respuesta del organismo ante infecciones y desequilibrios digestivos, contribuyendo al bienestar general.
  • Fuente de vitaminas y minerales: aporta vitaminas del grupo B, vitamina C, potasio, magnesio y otros minerales esenciales que contribuyen al metabolismo, la energía y la salud cardiovascular.
  • Alternativa vegana y libre de lactosa: a diferencia del kéfir de leche, el kéfir de coco no contiene lactosa ni productos animales, lo que lo hace ideal para personas con intolerancia o alergias a la leche, así como para quienes siguen dietas veganas.
  • Hidratación natural: la base de agua de coco proporciona electrolitos que ayudan a reponer líquidos y mantener la hidratación del cuerpo, especialmente en climas cálidos o tras actividad física.
  • Posible efecto antiinflamatorio: ciertos probióticos presentes en la fermentación pueden contribuir a reducir inflamaciones leves en el intestino y mejorar la tolerancia digestiva.
  • Mejora la salud intestinal a largo plazo: el consumo regular puede ayudar a mantener un equilibrio de bacterias beneficiosas en el intestino, reduciendo el riesgo de disbiosis y problemas digestivos crónicos.
  • Apoyo al metabolismo y bienestar general: la combinación de probióticos, minerales y electrolitos favorece la absorción de nutrientes y la sensación de bienestar, contribuyendo a una dieta equilibrada.

Cómo preparar kéfir de coco en casa

El kéfir de coco se puede acompañar con otros ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación del kéfir de coco es sencilla, aunque requiere atención a ciertos detalles para asegurar la calidad y la eficacia de los probióticos.

Los pasos básicos son los siguientes:

  1. Disolver azúcar: utilizar azúcar de coco, piloncillo o azúcar común en agua de coco natural. Este azúcar servirá de alimento para los granos de kéfir de agua.
  2. Agregar los granos de kéfir de agua: estos pequeños cristales gelatinosos contienen la combinación de bacterias y levaduras necesarias para la fermentación.
  3. Fermentación inicial: tapar el recipiente y dejar reposar entre 24 y 48 horas a temperatura ambiente, evitando la luz directa del sol. Durante este tiempo, los microorganismos producen ácidos orgánicos, gas y probióticos, dando lugar a un sabor ligeramente ácido y una ligera efervescencia natural.
  4. Colar los granos: una vez finalizada la fermentación, separar los granos para poder reutilizarlos en la próxima preparación.
  5. Consumo de la bebida: el líquido resultante se puede consumir directamente, refrigerar o añadir a batidos y jugos.
  6. Fermentación secundaria (opcional): se puede dejar fermentar un poco más para un sabor más ácido, siempre respetando los tiempos recomendados para mantener la frescura y las propiedades del kéfir.
  7. Añadir sabores (opcional): frutas, hierbas o especias pueden incorporarse durante la fermentación o justo antes de beber, añadiendo antioxidantes naturales y variando el sabor según preferencia.

