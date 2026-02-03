La Suprema Corte analiza prohibición de peleas de gallos y tauromaquia en Tepic, Nayarit

Tepic enfrenta un litigio federal que definirá si las corridas de toros y peleas de gallos pueden prohibirse legalmente en el municipio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a colocar en la agenda pública el debate sobre la tauromaquia y las peleas de gallos, luego de analizar la prohibición de estos espectáculos en el municipio de Tepic, Nayarit.

La discusión ocurre en un contexto marcado por la reciente reforma constitucional en materia de bienestar animal y por una tendencia nacional a restringir prácticas de entretenimiento que impliquen crueldad hacia los animales.

El análisis se dio al revisar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2025, relacionada con diversos artículos del Reglamento de Bienestar Animal de Tepic, los cuales prohíben espectáculos que generen sufrimiento, dolor o pongan en riesgo la vida de los animales.

Lenia Batres defiende la prohibición con base en la <b>Constitución</b>

Durante la sesión del Pleno, la ministra Lenia Batres Guadarrama votó en contra del proyecto que propone invalidar los artículos 19, fracciones X, XII y XXI del reglamento municipal.

El Pleno de la Corte rechazó validar la prohibición de peleas de gallos y tauromaquia en Tepic, Nayarit. Crédito: Lenia Batres

En su intervención, sostuvo que el parámetro constitucional cambió de manera sustancial tras la reforma publicada el 2 de diciembre de 2024.

Batres recordó que el artículo 4° de la Constitución ahora prohíbe expresamente el maltrato animal y obliga al Estado mexicano a garantizar su protección, conservación y trato adecuado.

Desde su perspectiva, ningún reglamento ni ley local puede legitimar actos que, por su naturaleza, constituyen crueldad animal.

La ministra afirmó que tanto la tauromaquia como las peleas de gallos se caracterizan por provocar sufrimiento físico y psicológico prolongado hasta la muerte del animal con fines meramente recreativos, lo cual resulta incompatible con un Estado que se define como humanista.

SCJN debate el futuro de los espectáculos con animales tras la reforma de bienestar animal. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Añadió que normalizar este tipo de violencia tiene efectos sociales, al desensibilizar frente al sufrimiento y reforzar conductas agresivas.

Tepic: prohibición municipal bajo litigio federal

El Reglamento de Bienestar Animal de Tepic, aprobado entre 2022 y 2023, establece la prohibición de espectáculos que impliquen crueldad animal, incluyendo corridas de toros, peleas de gallos y el uso de animales vivos para entrenamientos violentos.

Sin embargo, el Pleno de la SCJN ha mostrado una mayoría inclinada a considerar que el ayuntamiento podría haber excedido sus facultades al imponer dichas prohibiciones.

La Corte analiza si Tepic puede mantener las restricciones a espectáculos con animales. Crédito: Cuartoscuro

Debido a la ausencia de una ministra durante la votación, la Corte deberá definir en una sesión posterior si se alcanza la mayoría calificada de seis votos necesaria para aprobar la declaratoria de inconstitucionalidad.

De concretarse, la resolución podría abrir la puerta para que estas prácticas vuelvan a realizarse legalmente en Tepic.

En 2022 la SCJN ya había invalidado un decreto del Congreso de Nayarit que declaraba a la tauromaquia y a las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial, al determinar que los estados no tienen facultades para blindar actividades que impliquen maltrato animal.

Tauromaquia y peleas de gallos en México: tendencia hacia la restricción

A nivel nacional, estas prácticas enfrentan un proceso de debilitamiento legal. Las peleas de gallos han sido prohibidas en varias entidades, mientras que las corridas de toros enfrentan prohibiciones totales, parciales o modelos sin violencia en distintos estados.

La tauromaquia enfrenta cuestionamientos legales en México por maltrato animal. CULTURA AYUNTAMIENTO DE PINTO

La SCJN ha sostenido que ninguna tradición puede prevalecer sobre la protección constitucional de los animales.

Al mismo tiempo, persiste una confrontación entre sectores que defienden estas actividades como parte de la identidad cultural y económica, y organizaciones de protección animal que impulsan su eliminación definitiva.

Principales problemas asociados a la tauromaquia y las peleas de gallos

Provocan sufrimiento físico y psicológico prolongado en los animales, generalmente hasta la muerte.

Se basan en la violencia deliberada como forma de entretenimiento.

Contravienen el principio constitucional de protección y bienestar animal .

Normalizan la crueldad y reducen la empatía social frente al sufrimiento.

Generan conflictos legales entre normas municipales, estatales y federales.

Han propiciado la realización de eventos clandestinos ante prohibiciones locales.

En este escenario, el fallo que emita la Suprema Corte será determinante para definir el alcance de las facultades municipales y el rumbo que tomará México frente a los espectáculos tradicionales que implican violencia animal.