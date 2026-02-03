México

ATEEZ VR CONCERT en México: sedes y cómo vivir el show de realidad virtual

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas esta experiencia

El concierto VR llegará a
El concierto VR llegará a México (Ocesa)

ATEEZ, uno de los grupos más influyentes del K-pop actual, anunció el estreno de su primer concierto en realidad virtual, ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY que llegará a México.

Esta propuesta cinematográfica, desarrollada por la plataforma AMAZE, promete llevar a los fans a una nueva dimensión de espectáculo, donde la frontera entre la fantasía y la realidad se desdibuja.

Anuncio y detalles para México

La llegada de este show a México marca un hito para los seguidores de la agrupación surcoreana.

De acuerdo con información suministrada por OCESA, el evento se presentará en salas seleccionadas de:

  • Ciudad de México
  • Monterrey
  • Guadalajara
(Instagram)
(Instagram)

¿Cómo será el concierto?

La historia central del concierto inicia con un misterioso mensaje que interrumpe la tranquilidad de los integrantes de ATEEZ.

Desde ese momento, los ocho miembros se embarcan en una travesía para reencontrarse con su fandom, ATINY, desaparecido en circunstancias enigmáticas.

El recorrido, que incluye ruinas en llamas, ciudades al límite y la llamada “Ciudad Oscura”, se desarrolla en escenarios donde la narrativa se modifica a través de las “Member Selections”, una mecánica que coloca al público en el centro de la acción.

Según la descripción oficial, “las canciones icónicas del grupo, como ‘INCEPTION’, ‘BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)’ y ‘Ice On My Teeth’, renuevan su puesta en escena con dirección interactiva y un trabajo de cámara diseñado para potenciar la atmósfera de cada tema”.

(Instagram)
(Instagram)

El resultado es una narrativa que combina espectáculo, música y tecnología de vanguardia.

¿Qué es un VR Concert?

Un concierto de realidad virtual (VR Concert) es una experiencia que utiliza tecnología VR para transportar a los asistentes a un entorno digital en 360°, simulando la asistencia a un concierto en vivo desde cualquier ubicación.

Mediante visores, los espectadores pueden observar y escuchar a los artistas desde perspectivas únicas, incluso en escenarios fantásticos o junto a los propios músicos sobre el escenario.

A diferencia de los conciertos VR convencionales, esta propuesta incorpora una dirección interactiva, donde las decisiones de los espectadores influyen en el desarrollo de la narrativa.

Los integrantes de la agrupación
Los integrantes de la agrupación de K-pop, ATEEZ. (Foto: Instagram @ateez_official)

El concierto estará disponible tanto en salas de cine equipadas como en dispositivos domésticos de realidad extendida.

¿Quiénes son ATEEZ?

ATEEZ debutó en octubre de 2018 y está integrado por HONGJOONG, SEONGHWA, YUNHO, YEOSANG, SAN, MINGI, WOOYOUNG y JONGHO.

Su ascenso ha sido meteórico: han vendido más de cinco millones de copias entre sus álbumes y han conseguido múltiples entradas en el Billboard 200, consolidándose como una de las bandas más poderosas del K-pop.

La banda surcoreana dará un
La banda surcoreana dará un show virtual

El segundo álbum de estudio del grupo, THE WORLD EP.FIN: WILL, les otorgó su primer número uno en Billboard 200. Su duodécimo EP, GOLDEN HOUR: Part.3, y el sencillo principal “Lemon Drop” lideraron tanto el Billboard 200 como el Hot 100.

Además, ATEEZ fue el primer grupo masculino de K-pop en participar en el festival Coachella y encabezaron el festival MAWAZINE de Marruecos, reforzando su impacto global.

