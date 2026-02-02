‘La Mañanera’ de hoy: concierto de BTS, tren México - Toluca, Adán Augusto, entre lo relevante

Se inició un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, notificado el 28 de enero de 2026. La multa supera los 5 millones de pesos. La empresa cuenta con diez días hábiles para presentar pruebas y manifestarse; el plazo concluye el 12 de febrero.

Se notificó por vía electrónica a plataformas de reventa como Viagogo, StubHub y Helloticket, con sede en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente. Se les exhortó a cumplir con la regulación nacional y evitar prácticas desleales contra los consumidores. Si no responden, se iniciarán acciones legales y administrativas, que incluyen procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación en México.