‘La Mañanera’ de hoy: concierto de BTS, tren México - Toluca, Adán Augusto, entre lo relevante

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que mientras los jornaleros de San Quintín le exponían sus carencias y demandas, “le molestó” que mientras eso pasaba, los funcionarios morenistas le solicitaran tomarse fotografías.
Reiteró que los servidores públicos pertenecientes al Movimiento de la 4T deben de recordar el origen y los valores de los que este parte: “servir a los que más lo necesitan”.
La presidenta informó que, tras su petición al presidente de Corea, para ver si este podía ayudarle a gestionar la apertura de más fechas para que el grupo musical BTS se presente en México, ya recibió una respuesta del mandatario:
“Me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical. Que agradece mucho la carta y que se puso en contacto con la empresa productora de BTS”, narró Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó que el tren interoceánico
Andrés Lajous señaló que esta evaluación se realizará por una institución independiente; los resultados serán expuestos alrededor de dos o tres meses.
Es una empresa es un independente el que va a ser una evaluación, un conjunto de recomnedaciones y evaluaciones para mejorar las condiciones.
Según la presidenta Claudia Sheinbaum, Adán Augusto notificó a la Secretaría de Gobernación su decisión de dejar el cargo de senador para enfocarse en actividades de trabajo de campo con Morena.
La mandataria subrayó que esta determinación fue tomada de manera personal por Augusto. Al ser interrogada sobre la posibilidad de ofrecerle una embajada, Sheinbaum respondió de forma categórica: “No”.
En conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum rectificó que la salida del senador Adán Augusto López Hernández como coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República fue una decisión personal.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que Santa Fe es considerada una zona popular. Relató que, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, existió la intención de adquirir la zona donde actualmente se ubica la terminal Observatorio del tren Interurbano en Chapultepec. De acuerdo con Sheinbaum, en ese contexto, recomendó al entonces funcionario no proceder con la venta del terreno.
Sheinbaum sostuvo que, en su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, sugirió invertir en ese espacio para la creación de proyectos como la Cineteca de Chapultepec, la Universidad de la Salud y el Cablebús, con el propósito de generar beneficios para la población.
Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, informó que a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se ha brindado más de 24 mil millones de pesos para infraestructura y equipamiento.
Del 2023 al 2025, Banobras ha invertido mil 200 millones de pesos para la operación del tren Insurgente. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la inversión federal fue alrededor de cien mil millones de pesos.
Jesús Esteva explicó los componentes de la infraestructura del tren conocido como “Insurgente”.
Esteva precisó que, antes de que el sistema comenzara a operar, se llevaron a cabo pruebas de carga utilizando dos trenes, cada uno compuesto por cinco vagones y con carga máxima simulada. Según Esteva, este procedimiento proporciona una referencia inicial para evaluar el estado actual de la estructura, especialmente tras la ocurrencia de algún sismo.
Además, destacó que estas pruebas permiten contar con información en tiempo real sobre las condiciones del tren y su infraestructura.
Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre el seguimiento al caso BTS en relación con la venta y reventa de boletos para conciertos.
Claudia Sheinbaum saludó a la ciudadanía e informó que este lunes se inaugurará todo el recorrido del tren Toluca-Ciudad de México.
