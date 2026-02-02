México

‘La Mañanera’ de hoy: concierto de BTS, tren México - Toluca, Adán Augusto, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

En pocas líneas:

15:25 hsHoy

Sheinbaum explica por qué regañó a los legisladores en San Quintín

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que mientras los jornaleros de San Quintín le exponían sus carencias y demandas, “le molestó” que mientras eso pasaba, los funcionarios morenistas le solicitaran tomarse fotografías.

Reiteró que los servidores públicos pertenecientes al Movimiento de la 4T deben de recordar el origen y los valores de los que este parte: “servir a los que más lo necesitan”.

15:18 hsHoy

Presidente de Corea respondió a la carta de Sheinbaum para pedir más fechas de conciertos de BTS

La presidenta informó que, tras su petición al presidente de Corea, para ver si este podía ayudarle a gestionar la apertura de más fechas para que el grupo musical BTS se presente en México, ya recibió una respuesta del mandatario:

“Me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical. Que agradece mucho la carta y que se puso en contacto con la empresa productora de BTS”, narró Sheinbaum.

15:05 hsHoy

Certificación para que aborden pasajeros el tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó que el tren interoceánico

Andrés Lajous señaló que esta evaluación se realizará por una institución independiente; los resultados serán expuestos alrededor de dos o tres meses.

Es una empresa es un independente el que va a ser una evaluación, un conjunto de recomnedaciones y evaluaciones para mejorar las condiciones.

15:01 hsHoy

Sheinbaum sobre la salida de Adán Augusto del Senado

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, Adán Augusto notificó a la Secretaría de Gobernación su decisión de dejar el cargo de senador para enfocarse en actividades de trabajo de campo con Morena.

La mandataria subrayó que esta determinación fue tomada de manera personal por Augusto. Al ser interrogada sobre la posibilidad de ofrecerle una embajada, Sheinbaum respondió de forma categórica: “No”.

“Él tomó la decisión”: Sheinbaum sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado

La mandataria fue interrogada acerca de la salida del senador, anunciada este domingo

Desde la frontera norte, la
Desde la frontera norte, la presidenta envía mensaje estratégico sobre desarrollo y seguridad nacional.

En conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum rectificó que la salida del senador Adán Augusto López Hernández como coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República fue una decisión personal.

14:52 hsHoy

“No solo es un tren”, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que Santa Fe es considerada una zona popular. Relató que, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, existió la intención de adquirir la zona donde actualmente se ubica la terminal Observatorio del tren Interurbano en Chapultepec. De acuerdo con Sheinbaum, en ese contexto, recomendó al entonces funcionario no proceder con la venta del terreno.

Sheinbaum sostuvo que, en su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, sugirió invertir en ese espacio para la creación de proyectos como la Cineteca de Chapultepec, la Universidad de la Salud y el Cablebús, con el propósito de generar beneficios para la población.

14:46 hsHoy

Inversión de Banobras en el tren Insurgente

Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, informó que a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se ha brindado más de 24 mil millones de pesos para infraestructura y equipamiento.

Del 2023 al 2025, Banobras ha invertido mil 200 millones de pesos para la operación del tren Insurgente. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la inversión federal fue alrededor de cien mil millones de pesos.

14:23 hsHoy

SICT presenta las características del tren interurbano México-Toluca

Jesús Esteva explicó los componentes de la infraestructura del tren conocido como “Insurgente”.

Esteva precisó que, antes de que el sistema comenzara a operar, se llevaron a cabo pruebas de carga utilizando dos trenes, cada uno compuesto por cinco vagones y con carga máxima simulada. Según Esteva, este procedimiento proporciona una referencia inicial para evaluar el estado actual de la estructura, especialmente tras la ocurrencia de algún sismo.

Además, destacó que estas pruebas permiten contar con información en tiempo real sobre las condiciones del tren y su infraestructura.

14:22 hsHoy

Tren “El Insurgente”

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario

14:12 hsHoy

Profeco presenta los avances sobre el caso de BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre el seguimiento al caso BTS en relación con la venta y reventa de boletos para conciertos.

  • Se inició un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, notificado el 28 de enero de 2026. La multa supera los 5 millones de pesos. La empresa cuenta con diez días hábiles para presentar pruebas y manifestarse; el plazo concluye el 12 de febrero.
  • Se notificó por vía electrónica a plataformas de reventa como Viagogo, StubHub y Helloticket, con sede en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente. Se les exhortó a cumplir con la regulación nacional y evitar prácticas desleales contra los consumidores. Si no responden, se iniciarán acciones legales y administrativas, que incluyen procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación en México.
  • Se están elaborando lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Estos lineamientos se preparan en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas.
(Zurisaddai González/Infobae)
14:05 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum saludó a la ciudadanía e informó que este lunes se inaugurará todo el recorrido del tren Toluca-Ciudad de México.

Acompañan a la presidenta:

  • Clara Brugada Molina, jefa del gobierno de la Ciudad de México.
  • Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México.
  • Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT)
  • Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura
  • Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
  • Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras.
  • Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

