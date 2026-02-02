México

“Él tomó la decisión”: Sheinbaum sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado

La mandataria fue interrogada acerca de la salida del senador, anunciada este domingo

Desde la frontera norte, la
Desde la frontera norte, la presidenta envía mensaje estratégico sobre desarrollo y seguridad nacional.

En conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum rectificó que la salida del senador Adán Augusto López Hernández como coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República fue una decisión personal.

con información en desarrollo...

Adán AugustoMorenaSenadoPolítica Mexicanamexico-noticias

