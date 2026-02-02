“Él tomó la decisión”: Sheinbaum sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado

En conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum rectificó que la salida del senador Adán Augusto López Hernández como coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República fue una decisión personal.
con información en desarrollo...
