Mexicanos se dividen ante el posible ganador de ‘Álbum del Año’ en los Grammys 2026: ¿Lady Gaga o Bad Bunny? (Fotos: RS)

La entrega de los Grammys 2026 ha encendido las redes sociales en México. Aunque en la terna “Álbum del Año” no hay artistas nacionales nominados, el fenómeno global de Lady Gaga y Bad Bunny ha generado un fuerte debate entre usuarios en plataformas como X, Google Trends e Instagram.

A pocas horas de la ceremonia, los seguidores de ambos artistas argumentan, con intensidad, por qué cada uno debe llevarse el máximo galardón de la industria musical.

Lady Gaga: una carrera, siete nominaciones y el anhelo de un triunfo histórico

Lady Gaga llega a esta edición de los Grammys con siete nominaciones, lo que la posiciona como una de las artistas más reconocidas del año. Su disco “MAYHEM” compite por “Álbum del Año”, mientras que su sencillo “Abracadabra” está nominado en tres categorías principales: “Grabación del Año”, “Canción del Año” y “Mejor Grabación de Dance Pop”.

También disputa “Mejor Álbum Vocal de Pop”, “Mejor Interpretación Pop Solista” y “Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional” por su trabajo en “Harlequin”, inspirado en la película Joker: Folie à Deux.

Lady Gaga: una carrera, siete nominaciones y el anhelo de un triunfo histórico (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Muchos fans mexicanos consideran que, tras más de dos décadas de carrera, Gaga merece al fin triunfar en las categorías generales. Argumentan que “MAYHEM” representa una evolución creativa y un regreso al pop experimental, lo que podría inclinar la balanza a su favor.

Bad Bunny: récords, impacto cultural y la fuerza del idioma español

Por su parte, Bad Bunny ha hecho historia al conseguir seis nominaciones, incluyendo las tres más importantes: “Álbum del Año” por “Debí tirar más fotos”, “Grabación del Año” y “Canción del Año” por el tema “DtMF”. Además, compite en “Mejor Álbum de Música Urbana”, “Mejor Interpretación de Música Global” y “Mejor Diseño de Empaque”.

En México, el llamado “conejo malo” cuenta con una base de seguidores que no solo defiende la calidad artística de su disco, sino también el significado social y político de que un álbum en español logre tal reconocimiento en el contexto internacional.

Las discusiones en redes apuntan a que su victoria representaría un avance para la música latina y un mensaje relevante en la coyuntura actual de Estados Unidos.

Bad Bunny: récords, impacto cultural y la fuerza del idioma español REUTERS/Henry Romero/File Photo

Los otros nominados y la competencia por el galardón

En la categoría “Álbum del Año”, Lady Gaga y Bad Bunny compiten con artistas de talla internacional:

“SWAG”, Justin Bieber

“Man’s Best Friend”, Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out”, Clipse, Pusha T y Malice

“GNX”, Kendrick Lamar

“Mutt”, Leon Thomas

“Chromakopia”, Tyler, the Creator

Aunque las apuestas y las tendencias en México se concentran en Gaga y Bad Bunny, la diversidad de estilos y propuestas musicales mantiene abierta la competencia.

Horario y cómo ver los Grammys 2026 en México

La ceremonia de los Grammys 2026 se realiza este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Trevor Noah será el encargado de conducir el evento, con presentaciones especiales de Sabrina Carpenter, Addison Rae, The Marias y Justin Bieber. El inicio está programado para las 6:00 p.m. (hora de México), con cobertura de la alfombra roja y premiación en tiempo real.

Opciones para seguir la transmisión:

Televisión: Señal de TNT

Streaming: HBO Max

Redes sociales: Cobertura en vivo en las cuentas oficiales de los Grammys

Horario y cómo ver los Grammys 2026 en México (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Opiniones encontradas y final abierto

El debate entre seguidores de Lady Gaga y Bad Bunny refleja la diversidad musical y cultural que caracteriza al público mexicano. Mientras unos apuestan por el reconocimiento a la trayectoria y el riesgo artístico de Gaga, otros ven en Bad Bunny una oportunidad para romper barreras idiomáticas y culturales en la industria global.

A unas horas de conocer el resultado, la expectativa crece y la conversación sigue activa en todos los frentes digitales.