Descuento en predial 2026: liquida multas y recargos con una cuota única de mil pesos

La capital implementa un esquema que permitirá pagar adeudos de predial atrasados con una sola cuota, eliminando multas y recargos. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México alista para 2026 un esquema de regularización fiscal que permitirá a contribuyentes con adeudos de impuesto predial liquidar multas, recargos y actualizaciones de ejercicios anteriores mediante un pago único, como parte de los programas de beneficios fiscales anunciados por el Gobierno capitalino.

La medida busca facilitar el cumplimiento de esta obligación y reducir el rezago de cuentas vencidas en la capital.

Pago de multas y recargos con una cuota única

De acuerdo con la Tesorería de la Ciudad de México, el programa contempla la condonación del 100% de multas, recargos y actualizaciones del predial acumuladas en años anteriores.

El beneficio aplicará para inmuebles de uso habitacional con valor catastral de hasta 1.4 millones de pesos, clasificados en los rangos A-D.

Crédito: Jesus Aviles/Infobae México

Bajo este esquema, los propietarios podrán regularizar su situación fiscal mediante el pago único de mil pesos, sin importar el monto total del adeudo.

En el caso de pequeños comercios que se encuentren en el mismo rango catastral, la cuota para ponerse al corriente será de 2 mil pesos. Las autoridades han señalado que las reglas de operación se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México antes de que concluya enero de 2026.

Quiénes pueden acceder al programa de regularización

El programa está dirigido principalmente a propietarios de viviendas y pequeños comercios con adeudos históricos de predial.

Propietarios de viviendas tendrán la oportunidad de eliminar multas y recargos acumulados. Foto: X/@guerrerochipres.

Para acceder a la condonación total de multas y recargos, será indispensable haber pagado el impuesto predial correspondiente al primer bimestre de 2026.

Una vez cubierto el adeudo vigente, el sistema de la Tesorería permitirá aplicar el pago único de regularización y eliminar las deudas de ejercicios anteriores.

Las autoridades estiman que este mecanismo permitirá regularizar cientos de miles de cuentas en la capital.

Descuentos vigentes en predial, agua y tenencia durante 2026

Además del esquema de regularización, en 2026 se mantendrán los descuentos por pago anticipado del predial, con una reducción del 8% en enero y del 5% en febrero.

En enero se aplicará un descuento del 8% por pago anticipado del predial.

Para grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y madres solteras, se aplicará una cuota fija bimestral de 68 pesos, siempre que el valor catastral del inmueble no supere aproximadamente los 2.8 millones de pesos, así como un 50% de descuento en el pago de derechos por suministro de agua.

En el caso de los automóviles, continuará el descuento del 100% en el pago de la tenencia para vehículos con valor de hasta 638 mil pesos, incluido el IVA, siempre que se cubra el refrendo correspondiente antes del 31 de marzo de 2026.

Qué ocurre si no se paga el predial

El no cumplir con el pago del impuesto predial genera diversas consecuencias administrativas y fiscales que pueden agravarse con el paso del tiempo:

Acumulación de recargos y actualizaciones , lo que incrementa de forma constante el monto del adeudo

Imposición de multas conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México

Dificultades para realizar trámites como la venta, escrituración o regularización del inmueble

Limitaciones para acceder a programas de descuentos o condonaciones posteriores

Inicio de procedimientos administrativos de cobro por parte de la autoridad fiscal

Las autoridades fiscales han señalado que estos programas de regularización buscan evitar que los adeudos continúen creciendo y facilitar que los contribuyentes se pongan al corriente con sus obligaciones.